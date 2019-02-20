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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap:

"Çiftçi mağdur durumda. Gerekli tarımsal üretim olmadığı için domates, biber, patlıcan üretemez hale geldik. Kendi kendine yeter ülke konumundan, tanzim satış mağazalar zincirine kadar geldik. Yokluk kuyrukları başladı"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap:

TBMM (AA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Çiftçi mağdur durumda. Gerekli tarımsal üretim olmadığı için domates, biber, patlıcan üretemez hale geldik. Kendi kendine yeter ülke konumundan, tanzim satış mağazalar zincirine kadar geldik. Yokluk kuyrukları başladı." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Gübre Sanayii'nin özelleştirildiğini anımsatarak, bunun hangi mantıkla yapıldığını bilmediğini söyledi.

Gübre fiyatlarının ve ithalatının arttığını, istihdamın azaldığını belirten Kasap, Türkiye'nin 1986'da gübre ihtiyacının yüzde 85'ini yerli üretimle karşıladığını ancak şimdi yüzde 90'ını ithal ettiğini aktardı.

Çiftçinin tarlasına gübre saçamaz hale geldiğini, verim ve üretimin düştüğünü iddia eden Kasap, "Çiftçi mağdur durumda. Gerekli tarımsal üretim olmadığı için domates, biber, patlıcan üretemez hale geldik. Kendi kendine yeter ülke konumundan, tanzim satış mağazalar zincirine kadar geldik. Yokluk kuyrukları başladı. Tanzim satış, şov için yapılacağına, gübre ve mazotta keşke tanzim satış yapılsaydı. Yiğit, kuru soğana muhtaç olmazdı." diye konuştu.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 70'inin Türkiye'de bulunduğuna işaret eden Kasap, elindeki "Boron" paketini göstererek, şunları kaydetti:

"16 yıldır Bor Enstitüsü Kurumunun ne yaptığı belirsiz. Bor gibi stratejik, ekonomik değeri tartışılmaz bir madenle ilgili 16 yılda yapılan şey sadece bir deterjan. Bor ileri teknoloji ürünü olarak kullanılabilen ciddi bir ham madde. AK Parti burada her alanda olduğu gibi göz boyuyor. Saray'da acaba Boron mu kullanılıyor yoksa uluslararası markalar mı? Faturaları halka ibraz edebilir miyiz? Boron için tanzim satış yapılsın, gerekirse indirimli yapılsın. Kampanyayı da Sayın Cumhurbaşkanımız başlatsın. Sayın Hanımefendiden 'Saray'da bor kullanıyoruz' demesini rica ediyoruz. Sıfır atık projesi gibi reklam istiyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
  1. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazil Kasap
  2. tanzim satış

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