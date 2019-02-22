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CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Yaylaköylülerle buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel,Yaylaköy Mahallesi sakinleri ile buluştu.

22 Şubat 2019 Cuma 08:12
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Yaylaköylülerle buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel,Yaylaköy Mahallesi sakinleri ile buluştu.


Büyükşehir belediyesi olunması ile Yaylaköy’ün köy statüsünden çıkarak Kuşadası’nın bir mahallesi olduğunun altını çizen Günel, “Bugün buraya kendimi ve neden bu göreve talip olduğumu anlatmaya, sorunları yerinde tespit ederek projelerimiz ile ilgili bilgi vermeye geldim. Sorunlarınızı tek tek çözerek ilerleyeceğiz. Hizmet etmek için değil çok fazla hizmet etmek için genel başkanım görevi bana verdi. Bende hizmet verebilmek için sizden yetki istiyorum.” dedi.


CHP adayı Günel Yaylaköy’ün kendisi için özel bir yer olduğunu söyleyerek, “Yaylaköy’e zaten çok sık gelirim. Burada sizlerle daha fazla vakit geçireceğiz. Köylerimiz ile ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Kuşadası için geliştirdiğimiz projelerden biri olan sıfır atık projesinin bir ayağı da köylerimiz olacak.Gıda atıkları da dahil evsel atıklardan üretilen kompost gübre ile hem kentimiz hem köylerimiz kazanacak. Bugün buraya gelirken sizlere denemeniz için kompost gübre getirdim.Bu gübrenin bir özelliği normal gübrelerden %30 daha verimli olması. Sizden ricam gübreleri deneyin. Faydasını görürsek kompost gübre kullanımına geçelim. Çiftçimize destek olurken Kuşadası’nın atıklarını da ekonomiye kazandıralım.” dedi.


Günel ayrıca artık mahalle statüsünde olan altı köy için ortak bir köylü pazarı sözü verdi. Ömer Günel, “Köylümüzden gelen, çiftçiden pazara isteğini geri çeviremeyiz. Bu konu ile ilgili ön çalışmayı yapalım. En doğru yerin neresi olacağına karar verip tekrar tüm köylülerimiz ile gerekirse bir araya gelip en doğru şartları oluşturalım” diyerek Yaylaköy’den ayrıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:12
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