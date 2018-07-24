CHP kurultaya mı gidiyor? Son dakika delege imza sayısı

24 Haziran seçimleri sonrası kazanın kaynadığı CHP'de seçimli kurultay için son dakika gelişmesi yaşandı. Kılıçdaroğlu muhaliflerinden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını bildirdi.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 1700'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

24 Haziran genel seçimlerinde partisinden fazla oy olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmüştü. Muharram İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30.4 oy alırken, CHP, yüzde 22.64 oy oranına sahip olmuştu. Seçimlerde CHP 146 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme gelmişti.

"CHP'NİN ONURSAL BAŞKANI OL"

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmenin detaylarını şöyle anlatmıştı: "Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı. Böyle bir teklifte bulundum. Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."