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CHP: Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı açıkladı. CHP'li Usluer ise, "İpe un seriliyor, Genel merkezimiz karşı imza toplamış." diye konuştu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:00
CHP: Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı

CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti. CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay talep eden muhaliflerin topladıkları imzalar hakkında açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayı eleştiren CHP'li Gaye Usluer, "Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" dedi.

624 İMZA GEREKİYORDU, 605 İMZA TOPLANDI

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı. Olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.

"GENEL MERKEZ KARŞI YÖNDE İMZA TOPLAMIŞ OLABİLİR"

CHP'li Gaye Usluer şunları söyledi: "Dün saat 16.00'da belgeleri Genel Merkez'e götürdük. Genel Merkez'e gelen başka imza hakkında bilgilerinin olmadığını söylediler. Biz saat 18.00'de Genel Merkez'den ayrıldık, 10 dakika sonra açıklama yapıldı. Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı. Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir."

İMZA VEREN ÇOK SAYIDA DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

6 AĞUSTOS GÜNÜ RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapılması bekleniyor.

 

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:00
  1. CHP Genel Başkanı
  2. kurultay
  3. imza sayısı

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