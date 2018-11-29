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CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı kim? CHP İstanbul yerel seçim adayı 2019

CHP'nin 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP geçtiğimiz günlerde 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almadı. CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları kimler olacağı merak edilirken, CHP Küçükçekmece beldeye başkan adayı kim olacak sorusunun cevabı aranıyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:28
CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı kim? CHP İstanbul yerel seçim adayı 2019

CHP'nin 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP geçtiğimiz günlerde 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almadı. CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları kimler olacağı merak edilirken, CHP Küçükçekmece beldeye başkan adayı kim olacak sorusunun cevabı aranıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP Küçükçekmece belediye başkan adaylığı için Bihlun Tamaylıgil'in ismi geçiyor. Bihlun Tamaylıgil 26. Dönem milletvekili idi.

Küçükçekmecea 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Temel Karadeniz % 41.9

CHP adayı Gökhan Gümüşdağ % 39.6

MHP adayı Muharrem Yıldız % 8.4

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:28
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı kim?
  4. CHP İstanbul yerel seçim adayı 2019

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