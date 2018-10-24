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CHP Konya belediye başkan adayları belli oldu CHP belediye başkan aday listesi

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Konya belediye başkan adayları kim oldu? İşte CHP Konya Tuzlukçu ve Seydişehir belediye başkan adayları.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:16
CHP Konya belediye başkan adayları belli oldu CHP belediye başkan aday listesi

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, partinin ilk belediye başkan adayları belirlendi. Peki CHP'nin Konya belediye başkan adayları kim oldu? İşte CHP Konya Tuzlukçu ve Seydişehir belediye başkan adayları. 

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:16
  1. CHP Konya Tuzlukçubelediye başkan adayı kim
  2. Seydişehir
  3. CHP konya Seydişehirbelediye başkan adayı
  4. Nurettin Akbuğa
  5. mehmet katlav

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