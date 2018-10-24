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CHP Kocaeli belediye başkan adayları açıklandı | CHP Gölçük Derince Dilovası adayları

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Kocaeli Gölçük belediye başkan adayı kim? CHP’nin Kocaeli Derince belediye başkan adayı açıklandı. CHP Kocaeli Dilovası belediye başkan adayı kim oldu?

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:34
CHP Kocaeli belediye başkan adayları açıklandı | CHP Gölçük Derince Dilovası adayları

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Kocaeli Gölçük belediye başkan adayı kim? CHP’nin Kocaeli Derince belediye başkan adayı açıklandı. CHP Kocaeli Dilovası belediye başkan adayı kim oldu?

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:34
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