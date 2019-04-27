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CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, çocuk istimarı üzerine parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Küçükçekmece, beş yaşında bir kız çocuğunun çığlığı ile yankılandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:22
CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, çocuk istimarı üzerine parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Küçükçekmece, beş yaşında bir kız çocuğunun çığlığı ile yankılandı. Bu çığlık, tıpkı daha öncekiler gibi yurdun dört bir yanında karşılık buldu ve tepkiler çığ gibi büyüdü" dedi.


"Türkiye, Bolu, Alanya, Balıkesir ve İstanbul Küçükçekmece’de toplam 5 çocuğun cinsel istismara maruz kaldı" diyen İl Başkanı Genç, "TÜİK verilerine göre 2014’te 74 bin 064 olan çocuk mağdur sayısı, 2016’da 83 bin 552’ye yükselmiştir. Yine TÜİK’e göre; cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi 2014’ten 2016’ya yüzde 33 artış göstermiştir. Türkiye’de 27 ilde 30 Çocuk İzlem Merkezi bulunmaktadır. Yani 54 il bu merkezlerden mahrumdur" dedi. İstismara uğrayan çocukların sindirilip korkutulmaya çalışıldığını anlatan İl Başkanı Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Maalesef ülkemizde istismara uğrayan çocuklar genellikle korkutuluyor ve sindiriliyor. Onları korkutan ve susmayı öğreten, sürekli çocuklarını susturan ebeveynler de suçludur. Kız çocukları buluğ çağına girdiklerinde evlenebilir diye fetva verenler, açık açık her yerde bu fikre sahip çıkanlar ve bu yanlış bilgiler ile toplum yönlendirilirken, denetlemeyenler, cezalandırmayanlar da bir o kadar bu olayların suçluları arasındadır. Çocuklara ve tabi ki kadınlara yönelik yaşanan cinsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal tüm istismarların karşısında olduğumuzu ve olacağımızı, mağdurların yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bu yönde devlet hukukunun ve yargısının yetersiz olduğunun, istismarı normalleştiren, tecavüzcü ve mağduru evlendirmekle çözüm bulan, konunun doğasına aykırı olarak somut delil arayan yapısının farkındayız ve değiştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Aynı duyarlılığı, ilimizde bulunan tüm siyasi parti teşkilatlarından da bekliyoruz ve özellikle bu konuda birlikte çalışma talebimizi yeniliyoruz. Kırşehir Millet Vekillerimiz Metin İlhan ve Mustafa Kendirli’nin, gerek parti grup toplantılarında gerekse meclis toplantılarında bu konuyu ısrarla dile getirmelerini ve çözüm bulunması konusunda öncülük etmelerini rica ediyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:22
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