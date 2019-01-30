CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Soykan tanıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan tanıtıldı.

CHP Kırklareli İl Binası önünde düzenlenen programda konuşan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İYİ Parti ile yapılan ittifak neticesinde Soykan'ın Millet İttifakı'nın adayı olduğunu belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı olarak seçimler sonucunda CHP adayının seçileceğini savunan Milletvekili Gündoğdu, "Burada çıkan tabloya bakıldığında 20 bin CHP, 9 bin İYİ Parti oyu var. Birileri diyor ki 'biz seçimi alacağız'. Güler misin ağlar mısın? İnanır mısın inanmaz mısın? CHP, Kırklareli halkının verdiği sağ duyulu kararla Millet İttifakıyla beraber 31 Mart'ta burada yine bu seçimi alacak. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Çünkü biz gücümüzü sizlerden alıyoruz." dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan da 31 Mart'ta bütün belediyeleri CHP'ye kazandırmak, vatandaşlara en iyi hizmetleri sunmak istediklerini kaydetti.



Belediye Başkan Adayı diş hekimi Mehmet Tuna Soykan ise çok heyecanlı olduğunu ve mutluluktan gözlerinin dolduğunu ifade ederek, CHP Kırklareli milletvekillerinin de yanında yer aldığını söyledi.

Daha önce de siyasette adaylık süreçlerinin olduğunu hatırlatan Soykan, "Ben birkaç defa milletvekili adayı oldum ama şanssızlıklarım oldu. Ama hiç bir zaman küsmedim hep çalıştım. Partimin kararlarına hep saygı gösterdim. Partimizin her sürecinde görev aldım. Şimdi aday olarak karşınızdayım. Adayın geç açıklanmasına yönelik tabii ki sitemler oldu. Gecikmeyle ilgili genel merkezimiz çok ciddi bir çalışma yaptı ve bizleri uygun gördü." diye konuştu.

Soykan, kalabalığa karşı konuşmanın çok zor olduğunu söylediği sırada dinleyenlerden birinin, "Biraz kafayı çekseydin zor olmazdı" diyerek seslenmesi dikkati çekti.



Soykan ise bunun üzerine gülümseyerek, "Demek akşam saatlerinde yapmak lazım bu konuşmaları. Haydi Abbas." diye karşılık verdi. Diyalog sonrası kalabalıkta gülüşmeler oldu.

Konuşmaların ardından milletvekilleri Gündoğdu ve Kayan, Belediye Başkan Adayı Soykan ve diğer ilçe, belde belediye başlan adayları ile partililer, Özgürlük ve Demokrasi Meydanına yürüdü.



Grup buradaki Atatürk Heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.

Bu arada mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu dün CHP tarafından yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir toplantı düzenlemiş, CHP Genel Merkezi'nin kendisiyle ilgili verdiği kararı yeniden değerlendirmesi çağrısında bulunup, "Bu şarkı burada bitmez" açıklaması yapmıştı.















