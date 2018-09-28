0553 313 94 23

CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! Yazı paylaştığı için kovuldu

Bursa'da CHP'nin önde gelen isimlerinden Ali Uluşahin, Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yazısını paylaştığı için partiden kovuluyor.

28 Eylül 2018 Cuma 08:39
CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! Yazı paylaştığı için kovuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile girdiği koltuk savaşının ardından partide adeta sıkı yönetim ilan etti.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK!

Hiçbir eleştiriye izin vermeyen CHP Lideri, tespit edilen isimlerin de partiden atılması için elinden geleni yapıyor.

Yaşanan diktatörlük örneğinin adresi Bursa.

YAZI PAYLAŞTI, PARTİDEN ATILIYOR

Kentte CHP'ye yıllardır hizmet eden Ali UIuşahin, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yazısını paylaştı.

CHP Lideri'nin eleştirildiği yazıyı paylaştığı için ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

CHP'YE OY VERMEM

Konuyu köşesine taşıyan Bekir Coşkun, artık CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:39
  1. Bursa
  2. chp
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ali UIuşahin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altaylı'dan Özkök'e: B.konu çıkardın!
    1. Altaylı'dan Özkök'e: B.konu çıkardın!
    2. Kamu bankası çalışanlarına Bylock..
    3. Futbolda devrim gibi karar: FIFA..
    4. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı..
    5. Çılgın Proje'ye talip oldular! Erdoğan..
    6. Operasyonlarda yeni dönem! KARGU..
    7. Mikronezya'da yolcu uçağı denize..
    8. Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne..
    9. Beyoğlu'nda helikopter destekli..
    10. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem..
    11. 3. havalimanına ulaşım ücretleri belli..
    12. Bakan Albayrak ABD'lilerle görüşüp bu..
    13. Kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi
    14. İDO duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
    15. Meteroloji’den Marmara uyarısı!
    16. Dolarda son durum! Düşüş sürüyor
    17. ABD'nin beslediği terörist sayısı..
    18. CHP karıştı! Kılıçdaroğlu kovun dedi
    19. Başkan Erdoğan'ın selamı Bild'i..
    20. Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?