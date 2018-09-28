CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! Yazı paylaştığı için kovuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile girdiği koltuk savaşının ardından partide adeta sıkı yönetim ilan etti.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK!

Hiçbir eleştiriye izin vermeyen CHP Lideri, tespit edilen isimlerin de partiden atılması için elinden geleni yapıyor.

Yaşanan diktatörlük örneğinin adresi Bursa.

YAZI PAYLAŞTI, PARTİDEN ATILIYOR

Kentte CHP'ye yıllardır hizmet eden Ali UIuşahin, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un yazısını paylaştı.

CHP Lideri'nin eleştirildiği yazıyı paylaştığı için ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

CHP'YE OY VERMEM

Konuyu köşesine taşıyan Bekir Coşkun, artık CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.