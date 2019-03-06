0553 313 94 23

CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı

Ankethane Araştırma Şirketi, CHP'li ilçelere yönelik yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, CHP popüler olduğu 8 ilçeyi kaybetme tehlikesini yaşıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:10
CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı

Ankethane Araştırma Şirketi, CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen 8 'popüler' ilçede araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre CHP, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyan Beylikdüzü'nü kaybedebilir. Ankete göre, Kartal ve Yenimahalle'de de durum kritik.

Ankethane, İstanbul'da Beylikdüzü, Kartal ve Maltepe, Ankara Yenimahalle, İzmir Konak, Antalya Muratpaşa, Mersin Mezitli ve Adana Çukurova'nın bulunduğu CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen ilçelerde araştırma yaptı.

Beylikdüzü kaybedilebilir

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 12 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette sadece hangi partiye oy verileceğini içeren tek bir soru yöneltildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı araştırma sonucuna göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde kararsızlar dağıtıldığında başa baş bir sonuç çıktı. 

Kartal ve Yenimahalle'de de sıkıntı var

Ankethane'nin analizine göre Beylikdüzü, Kartal ve Yenimahalle belediye başkanlıklarını CHP'nin 'kaybetme' olasılığı bulunuyor.

Maltepe belediye başkanı için CHP içerisinde ortaya çıkan muhalefetin sandığa yansıması durumunda burası da CHP'nin elinden gidebilir.

Yine Mezitli'de (Mersin) CHP önde görünmekle beraber kendi ortağı İYİ Parti'nin ve HDP'nin Mersin'deki 'ayrı' tavırları nedeniyle burada da bir 'sürpriz' yaşanabilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. anket sonuçları
  8. CHP
  9. AK Parti

YORUM YAZ

  • guzertobiguzertobi25 dk önce
    CHP demek kandildeki PKK demek CHP demek pensivanyadakipislik FETO demek CHP demek hirsizlik yolsuzluk rüsvet demek CHP demek türkiyeyi BÖLMEK DEMEK UYAN TURKO UYAN yoksa seninde sonun suriyeliler gibi olacak FAKAT SEN NEREYE GIDECEKSIN senin baska TÜRKIYEN YOK.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cinsel istismarı, unuttuğu USB bellekteki görüntüler ele verdi
  1. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
  2. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
  3. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
  4. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
  5. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
  6. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
  7. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
  8. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
  9. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
  10. Yangın söndürme tüpü kurtardı
  11. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
  12. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
  13. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
  14. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
  15. Pochettino'ya iki maç ceza
  16. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
  17. Migren ağrılarının esiri olmayın
  18. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
  19. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
  20. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

Günün Karikatürü

6 Mart 2019
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!