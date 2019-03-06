CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı

Ankethane Araştırma Şirketi, CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen 8 'popüler' ilçede araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre CHP, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyan Beylikdüzü'nü kaybedebilir. Ankete göre, Kartal ve Yenimahalle'de de durum kritik.

Ankethane, İstanbul'da Beylikdüzü, Kartal ve Maltepe, Ankara Yenimahalle, İzmir Konak, Antalya Muratpaşa, Mersin Mezitli ve Adana Çukurova'nın bulunduğu CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen ilçelerde araştırma yaptı.

Beylikdüzü kaybedilebilir

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 12 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette sadece hangi partiye oy verileceğini içeren tek bir soru yöneltildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı araştırma sonucuna göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde kararsızlar dağıtıldığında başa baş bir sonuç çıktı.

Kartal ve Yenimahalle'de de sıkıntı var

Ankethane'nin analizine göre Beylikdüzü, Kartal ve Yenimahalle belediye başkanlıklarını CHP'nin 'kaybetme' olasılığı bulunuyor.

Maltepe belediye başkanı için CHP içerisinde ortaya çıkan muhalefetin sandığa yansıması durumunda burası da CHP'nin elinden gidebilir.

Yine Mezitli'de (Mersin) CHP önde görünmekle beraber kendi ortağı İYİ Parti'nin ve HDP'nin Mersin'deki 'ayrı' tavırları nedeniyle burada da bir 'sürpriz' yaşanabilir.