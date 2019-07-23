CHP Kadın Kolları Nevşehir’de toplandı CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Figen Kahya, Nevşehir’de düzenlenen ‘Umut Her Yerde’ konulu toplantılarının çok verimli geçtiğini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Figen Kahya, Nevşehir’de düzenlenen ‘Umut Her Yerde’ konulu toplantılarının çok verimli geçtiğini söyledi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen ‘Umut Her Yerde’ konulu seçim değerlendirme toplantısına Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, MYK Üyeleri ve 81 ilin kadın kolları başkanları katıldı. Toplantıda seçim değerlendirmesi yapıldı. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Figen Kahya, çalışmalarının durmadan devam edeceğini söyledi.

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