0553 313 94 23

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse’ den Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti

Bir dizi ziyaret için Eskişehir’e gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:28
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse’ den Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti

Bir dizi ziyaret için Eskişehir’e gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt, Fatma Köse’yi makamında ağırladı. Köse’ye CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Bir süre Başkan Kurt ile sohbet eden Köse, Eskişehir’i çok beğendiğini ifade etti.Eskişehir’in mükemmel bir şehir olduğunu dile getiren Köse, “CHP’li belediyelerin yönettiği şehirler böyle. Özgür bir ülkede, kadının aktif olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz” dedi. Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlar için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Fatma Köse, Başkan Kurt’a kadınlar için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Fatma Köse’nin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı’na ‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı’ için çalıştıklarını söyledi. Gelecek dönemde daha özgür ve mutlu kadınlar için çalışacaklarını kaydeden Başkan Kurt, ziyareti için Fatma Köse’ye teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:28
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'dan destek verdi, sorulunca rahatsız oldu! CHP'li Tanrıkulu Öcalan sorusundan böyle kaçtı
    1. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    2. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    3. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    4. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    5. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    6. Dakka’daki yangın söndü ama..
    7. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    8. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    9. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    10. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    11. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    12. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    13. Samsunspor seri peşinde
    14. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    15. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    16. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    17. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    18. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    19. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    20. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    21. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    22. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    23. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    24. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    25. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    26. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    27. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    28. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    29. ÇYDD 30 yaşında
    30. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...