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CHP Kadıköy belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Mart 2019 yerel seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile ittifak görüşmelerinin olmadığını söyledi ancak ittifaka da yeşil ışık yaktı. İYİ Parti ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacağı söyleniyor. CHP’nin İBB adayı kimin olacağı merak edilirken, CHP’nin kalesi olarak bilinen Kadıköy’de kimi aday gösterecek? Yerel seçimler 2019 için CHP Kadıköy Belediye Başkan aday adaylarının isimleri açıklandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:58
CHP Kadıköy belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Mart 2019 yerel seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile ittifak görüşmelerinin olmadığını söyledi ancak ittifaka da yeşil ışık yaktı. İYİ Parti ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacağı söyleniyor. CHP’nin İBB adayı kimin olacağı merak edilirken, CHP’nin kalesi olarak bilinen Kadıköy’de kimi aday gösterecek? Yerel seçimler 2019 için CHP Kadıköy Belediye Başkan aday adaylarının isimleri açıklandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Kadıköy'den aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte CHP'nin Kadıköy aday adayları: Mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu, şair ve yazar Sunay Akın, Şerdıl Dara Odabaşı, İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Necati Ekşi, eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, Mustafa Demircan ve Hakan Şişik.

Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankaraadayı mı? İYİ Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı? Meral Akşener son dakika açıkladı!

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:58
  1. İstanbul
  2. CHP Kadıköy belediye başkan adayları 2019 açıklandı
  3. yerel seçimler 2019
  4. Aykurt Nuhoğlu
  5. Sunay Akın
  6. Şerdıl Dara Odabaşı
  7. Hakkı Sağlam
  8. Necati Ekşi
  9. Kadir Gökmen Öğüt
  10. Selami Öztürk
  11. Mustafa Demircan

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