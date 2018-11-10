CHP Kadıköy belediye başkan adayı açıklandı!

CHP, 2019 yerel seçim çalışmalarına başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapacağının sinyalini vermişti. CHP’nin İBB adayı merak konusu olurken, partinin kalesi konumundaki Kadıköy belediye başkan adayının kim olacağı araştırılıyordu. CHP’nin 2019 yerel seçimlerde Kadıköy adayı belli oldu. Peki CHP’nin Kadıköy adayı kim oldu?

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Millet İttifakıyla seçimlere giren CHP, sandıktan umduğunu bulamadı. Yüzde 22.6 oy oranına sahip olan CHP 146 milletvekilini Meclis’e sokabildi. 24 Haziran seçimlerinin yenilgisini üzerinden atmak isteyen ve girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimler için işi sıkı tutuyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok büyükşehirde HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapmanın yollarını arayan CHP’de aday belirleme sürece devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adaylığı konusunda Konya Milletvekili Abdüllatif Şenir’in ismine sıcak baktığı biliniyor. İstanbul ilçelerinde ise CHP’nin kalesi olarak bilinen Kadıköy belediye başkan adayının Şerdil Dara olacağı söyleniyor.

Peki Şerdil Dara kimdir?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2. ve 3. dönem Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı Mahmut Odabaşı'ndan başlayarak, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak, küçük yaştan itibaren siyasetin içinde yer aldı. Lise yıllarında 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde çalıştı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Örgütlenmenin gücüne inanan Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen, evrensel sosyal demokrat değerlerinin yaygınlaşması amacıyla kurulan derneğin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1994 Yerel Seçimleri'nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı'nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Çoğulcu demokrasiye inanan, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını savunan Odabaşı, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyeliği'nin yanı sıra farklı sivil örgütlerle de çalışmalar yürütüyor. 26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2014 İstanbul yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

2014 Kadıköy yerel seçim sonuçları

CHPadayı Aykurt Nuhoğlu % 72.5

AK Parti adayı Hurşit Yıldırım% 20.5

24 Haziran genel seçim sonuçları İstanbul