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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! IMF’lik oldular

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Meclis Üyesi Fatih Taştan, belediyenin borç batağı içerisinde olduğunu belirtti. Taştan "Bundan sonra görev yapacak bir değil, iki değil üç belediye başkanı ancak bu borçları kapatabilir" dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:39
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! IMF’lik oldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Birleşimde İZSU 2019 yılı mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü ve 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. İZSU’nun bütçe değerlendirmesini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Fatih Taştan, İZSU bütçesinin yüzde 30’dan fazlasının, 760 milyon lirasının borçlanma olduğunu söyledi. İZSU’nun mevcut borcunun da 220 milyon olduğunu belirten Taştan, borç faizi olarak da 6 milyon ödeneceğini belirtti.

İzmir koku içinde

Yüzülebilir körfez projesi için İZSU’nun 46 milyon 389 bin 240 lira proje bedeli ödeyeceğini söyleyen Taştan, “Ortada bir çalışma dahi yok. Sadece proje için bu para ödenecek. Bu seneden sonra yaklaşık olarak her şey yolunda giderse, yani yeterli ödenek ve irade bulabilirse. 7 sene sonra ilk etkilerini görmeye başlayabileceklerini söylediler. Projeden sonra ne kadar maliyet olacağı bilinmiyor. Yüzülebilir körfez için belirsiz bir projenin içerisine girdiler. Ne kadar mantıklı iş. Bu kadar milyonları harcayan İZSU, kanallardan gelen kokunun gerekçesini hala bulamıyor. İzmirliler koku içerisinde” dedi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda suya 13 kez zam yaptığını ifade eden Taştan, “Her yıl ocak ayında normalde suya zam yapılıyor. Ama seçim dönemi olduğu için Ocak ayında suya zam yapmayacaklar. Eğer Başkan Kocaoğlu, aday olup kazanırsa bu yüzde 15 zammı nisanda yapacak. İnşallah vatandaşlarımız bu duruma fırsat vermeyecektir” ifadesini kullandı.

Hatasını kabul etti

İZSU daha patlak olan boruları dahi yapamaz durumda olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bu durumu da meclis toplantısında kabul ettiğini belirten Taştan, “Su eve gelemeden 3’te biri yolda kayboluyor. Ve kayıp kaçak bedelini vatandaş cebinden ödüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçesi 5 milyar 995 milyon lira. 893 milyon borçlanacaklar. Mevcut borcu 3 milyar 100 milyon lira zaten. Sadece bu sene faiz ödemesi 295 milyon 498 bin lira. Ödeyeceği faiz bile İzmir’in ilçelerinden hemen hemen hepsinin bütçesinden daha çok.

Bundan sonraki 3 başkan borçları ödemek zorunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlarının 2031 yılına kadar vadelendirdi. CHP’li Kocaoğlu, bundan sonra 3 dönem gelecek belediye başkanını şimdiden ipotek altına almış durumda. Bundan sonra görev yapacak bir değil, iki değil 3 belediye başkanı ve meclisi bu borçları ödemek zorunda. Borç batağındaki Büyükşehir IMF’lik olmuş” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu 'İzmir İstanbul'dan iyi yönetiliyor' demişti

Yerel seçimler öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'in İstanbul'dan daha iyi yönetildiğini, İstanbul'a yeterli yatırım yapılmadığını iddia etmişti.

(Star)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:39
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Belediye
  4. borç
  5. Aziz Kocaoğlu
  6. Fatih Taştan

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  • KanunîKanunî15 dk önce
    Atam izindeyiz.
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