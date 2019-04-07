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Seçim 2019 Sayfası

CHP İzmir'de itiraz etti! Bergama'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

CHP'nin İzmir'de, AK Parti'li Hakan Koştu'nun seçimi kazandığı Bergama ilçesindeki geçersiz oyların sayımına yönelik itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. CHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz ise kabul edildi.

07 Nisan 2019 Pazar 13:49
CHP İzmir'de itiraz etti! Bergama'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

İzmir'in Bergama ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Hakan Koştu, 33 bin 406 oy oranı alarak, yüzde 48,79 oy oranıyla  belediye başkanlığına seçildi. CHP'li İdris Yavuzyılmaz da 32 bin 874 oy alarak, yüzde 48,01 oy oranı elde etti. CHP tarafından geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. CHP'nin bu itirazı reddedildi. Bunun üzerine CHP, İl Seçim Kurulu'na da başvurdu.

Geçersiz oylar yeniden sayılacak

İl Seçim Kurulu'nca 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. İl Seçim Kurulu kararında, ilçe birleştirme tutanağında geçersiz veya hesaba katılmayan oy sayısının az olduğuna dikkat çekilerek, "Seçim sonuçlarına itiraz eden parti ile en yüksek oyu alan parti arasındaki fark 532. Dolaysıyla oy farkının az olmasının seçim sonuçlarını değiştirebileceği ihtimali göz önüne alınarak, geçersiz oyların sayımına karar verildi" denildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:49
  1. AK PARTİ
  2. İzmir
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