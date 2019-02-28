İzmir'i kaybetme korkusu yaşayan CHP'den seçim yatırımı! AK Parti'yi tanzim satışlar nedeniyle eleştiren ve seçim dönemlerinde kömür dağıtıldığını iddia eden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçimlere az bir süre kala evlere çuvalla patates-soğan dağıtmaya başladı.

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tanzim satış noktaları kurularak tüketiciler ucuza sebze-meyveye ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu projeyi "Kuyrukları geri getirdiler." diyerek eleştirdi. Bununla birlikte AK Parti seçmenine "makarnacı-kömürcü" diyererek hakaret edilmesi de hala akıllarda. Çuvalla bedava patates - soğan dağıtılıyorlar! CHP'nin yönettiği İzmir'de ise belediye, bedava patates-soğan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan haberde, çuvalların üzerinde ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi armağanıdır" yazısı dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.