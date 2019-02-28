İzmir'i kaybetme korkusu yaşayan CHP'den seçim yatırımı!
AK Parti'yi tanzim satışlar nedeniyle eleştiren ve seçim dönemlerinde kömür dağıtıldığını iddia eden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçimlere az bir süre kala evlere çuvalla patates-soğan dağıtmaya başladı.28 Şubat 2019 Perşembe 10:27
Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tanzim satış noktaları kurularak tüketiciler ucuza sebze-meyveye ulaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu projeyi "Kuyrukları geri getirdiler." diyerek eleştirdi. Bununla birlikte AK Parti seçmenine "makarnacı-kömürcü" diyererek hakaret edilmesi de hala akıllarda.
Çuvalla bedava patates - soğan dağıtılıyorlar!
CHP'nin yönettiği İzmir'de ise belediye, bedava patates-soğan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan haberde, çuvalların üzerinde ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi armağanıdır" yazısı dikkat çekti.
YORUM YAZ