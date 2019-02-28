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İzmir'i kaybetme korkusu yaşayan CHP'den seçim yatırımı!

AK Parti'yi tanzim satışlar nedeniyle eleştiren ve seçim dönemlerinde kömür dağıtıldığını iddia eden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçimlere az bir süre kala evlere çuvalla patates-soğan dağıtmaya başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:27
İzmir'i kaybetme korkusu yaşayan CHP'den seçim yatırımı!

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tanzim satış noktaları kurularak tüketiciler ucuza sebze-meyveye ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu projeyi "Kuyrukları geri getirdiler." diyerek eleştirdi. Bununla birlikte AK Parti seçmenine "makarnacı-kömürcü" diyererek hakaret edilmesi de hala akıllarda.

Çuvalla bedava patates - soğan dağıtılıyorlar!

CHP'nin yönettiği İzmir'de ise belediye, bedava patates-soğan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan haberde, çuvalların üzerinde ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi armağanıdır" yazısı dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:30
  1. patates
  2. soğan
  3. CHP
  4. İzmir

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    "Soğancı-Patetescì "CHP liler. Bir Çuvala, Bir Oy Bekleriz.
  • Ali De SteroAli De Stero46 dk önce
    CeHaPe ne yapsa yaptığı işin altında kalıyor..CeHaPe oldu patates soğancı CeHaPe.Tabii millet de bunu yiyecek (!!!) Her yaptıkları iş aleyhlerine dönüyor.Çünkü SAMİMİYET yok bu adamlarda..!Reisin bunlardan farklarından en önemlisi işte bu....!SAMİMİYET, ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK, MİLLETİN KÜLTÜRÜ İLE BARIŞIK OLMAK, vs, vs.
  • AMİNAMİN AMİN AMİNAMİN AMİN 53 dk önce
    ALLAH CC TAYYİP ERDOĞAN DANEBEDİYEN RAZIOLSUN BU HIRSIZLARI İŞKİCİLERİ PUTÇULARI FAKİRE HİZMETKAR ETİNYA ALLAH EBEDİYEN RAZIOLSUN AMİN
  • Abdullah.Abdullah.56 dk önce
    Hayrı kardeş, maalesef dediğin doğru değil, chp ve hdp seçmenler ne olursa olsun, aynı partiyi seçiyor, devletin iyiliği yaramıyor bunlara. Açıkça PKKyı destekleyen ve savunan parti nasıl halendaha 6 milyon 'vatandaştan' oy alıyor, bunu soruşturmalıyız.
  • izmirliizmirli58 dk önce
    HEHEHEbuchpankaraistanbulualacamderkengarantidedikleriizmirikaybetmevaktigeldi milleti aptalzannediyolarişcilerinmaaşınıveremiyenchp bedavasoğanhehehe
  • hayrihayri1 sa önce
    cocuk gibiler, hangi devirde yasiyor bunlar? kömürle, soganla, patatesle milletin gönlünü kazanmaya calisiyorlar... gönlümüzde yatan en degerliye, Arab usagi diyen. Hak Kitaplara, gökten indigine inanilan kitaplar diye haykiran bunlar, hilafeti devleti yikan bunlar... agizlariyla kus tutsa secilemezler! izmiri surayi burayi bilmem, herkes kendi bilir, ay yildiz yerine, mavi beyaz hacli bayragi görmek isteyenler bunlara reylerin versin!!! Yani kardesim domuzun helal kesimi olurmu? Domuz haramdir, 40 kerede yikasan, kesimde 1000 kere hatim getirsen.... domuzdur da! yani helali harami, akki karayi bu millet cok iyi biliyor!

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