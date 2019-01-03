0553 313 94 23

“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!” iddiası

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığına, partinin İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı göstereceği iddia edildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:56
“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!” iddiası

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında sona gelindiği, Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adaylığı için milletvekili Murat Bakan isminin üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Bakan'ın dün Kılıçdaroğlu ile başbaşa görüştüğü bilgisi de parti kulislerinde konuşuldu.

"Adaylığı kesin" iddiası

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Bu görüşme 'adaylık kesinleşti' yorumunu da beraberinde getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:56
  1. İzmir
  2. izmir
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. aday
  6. murat bakan

YORUM YAZ

  • HaticeHatice33 dk önce
    Demekki ihalelerde uc kagitciligi kabul eden birini bulmuslar chp nin tum pisliklerini yamyamligini hep iclerindeki bir kac durust soyluyor ama oy veren koyunlar bir turlu anlamiyor ak parti secmeni daha sag duyulu isine gelmezse oyunu vermez olur biter ama bunlar nerdeyse 100 senedir chp nin gecmisini gelecegini bildikleri halde vazgecemiyorlar yillar once shp ye anapa refah partisine ve ak partiye oy vermis bir insan olarak bu chp nin ataturkun partisi deyip ama ataturkle hic bir bagi kalmamis koyunlar bu partiyi sorgulamiyor ve oy veriyor karsi tarafa koyun diyenler kendi koyunluklarini bir turlu goremiyen cahiller eminim izmirde yine kendilerine hizmet edecek kisiye degil kendilerini keriz yerine koyacak insana oy vereceklerdir iclerinde mutlaka bir kisim karsi gorus olacaktir ama yine onlar bildiklerini okuyup koy izmirde oturmaya devam edeceklerdir
  • MilletMillet36 dk önce
    Bir Kripto Ermeni memleketin siyasetini belirler halde .Yazık sosyal demokratların düştüğü duruma bak Kemalistler miş. Yazık yazık .Yok mu kardeşim vatanını milletini seven bir solak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi
  1. Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı..
  2. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
  3. TEB ve TİM'den İhracat Seferberliği'ne..
  4. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
  5. Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi..
  6. Memurun zamlı maaşı belli oldu
  7. Tunus'ta 2 terörist, operasyon..
  8. Samsun Milletvekili Erhan Usta,..
  9. MHP'li Erhan Usta için ihraç talebi
  10. Kaşıkçı duruşmasında 5 kişi için idam..
  11. Türkiye, Sudan'dan sonra Özbekistan'ın..
  12. KKTC’de kumarhaneye yeni makine..
  13. Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını..
  14. TIR'la kamyon çarpıştı, TIR sürücüsü..
  15. Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü
  16. Pakistan Başbakanı Han'ın Türkiye..
  17. FETÖ savcılarına MİT elemanını deşifre..
  18. Kayserispor, ikinci yarı..
  19. Kanser nefesten teşhis edilebilecek
  20. "İran ABD ile yeniden müzakereye hazır"
Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

Günün Karikatürü

2 Ocak 2019
ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak