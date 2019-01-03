“CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!” iddiası
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığına, partinin İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı göstereceği iddia edildi.03 Ocak 2019 Perşembe 11:56
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında sona gelindiği, Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adaylığı için milletvekili Murat Bakan isminin üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu ile görüştü
Bakan'ın dün Kılıçdaroğlu ile başbaşa görüştüğü bilgisi de parti kulislerinde konuşuldu.
"Adaylığı kesin" iddiası
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Bu görüşme 'adaylık kesinleşti' yorumunu da beraberinde getirdi.
YORUM YAZ