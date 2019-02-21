CHP'nin İzmir'de kaybedeceği belediyeler hangileri 2019 | CHP İzmir yerel seçim sonuçları

CHP İzmir yerel seçim sonuçlarına göre CHP’nin İzmir’de kaybedeceği ilçeler merak ediliyor. CHP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer İYİ Parti tabanında tepkilere neden olmaya devam ederken, CHP’nin İzmir ilçe teşkilatların da CHP İzmir belediye başkan adayları ve İzmir belediye meclis üyeleri listesine tepkiler gelmeye devam ederken, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP’nin İzmir’de pek çok ilçeyi kaybedeceklerini söyledi. Peki CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir’de hangi ilçeleri kaybediyor. CHP’nin kaybedeceği İzmir ilçe belediyeleri listesi.

CHP belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla birlikte CHP’de kazan kaynamaya başlamıştı. CHP’nin pek çok il ve ilçe belediye başkan adayları il ve ilçe teşkilatı tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkisini Genel Merkeze ileten teşkilat yönetiminin haykırışları dikkate alınmayınca istifaların ardı arkası kesilmedi. CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül DSP’ye katıldı. Mustafa Sarıgül’ün istifasından sonra CHP’de yaprak dökümü başladı.

CHP'nin İzmir kalesi yıkılıyor

CHP’nin en çok tepki çeken ili ise CHP’nin kalesi olarak bilenen İzmir’de yaşandı. Buca belediye başkan adayı Suat Nezir gitti Erhan Kılıç geldi. Erhan Kılıç’ın Buca’da aday gösterilmesi teşkilat tarafından tepkiyle karşılandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in isminin İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

CHP Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Bu da yetmezmiş gibi CHP milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu’na bayrak açanlar oldu. Bunların başında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yer aldı. CHP yönetimine bayrak açan bir diğer milletvekili ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır oldu.

CHP İzmir’de ilçeleri kaybedecek

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP’nin İzmir’de birçok ilçeyi kaybedeceğini söyledi. Partilerini iktidar yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bayır, "Ben önceki sonuçlardan daha kötü bir sonuç alacağımız konusunda endişe taşıyorum. 8 ilçeyi kaybettik. Bugün itibarıyla söylüyorum, 12 ilçeyi kaybedebiliriz diye tahminde bulunuyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi çok acemi bir il başkanımız var. Hala bir çalışma programı ve planlama yapmadı. Genel merkezde bu konuda il başkanlarına 'çalışma programı yapın' diye bir şey de yok." şeklinde konuştu. Peki CHP İzmir’de hangi ilçeleri kaybedecek?

CHP İzmir'de 16 belediyeyi kaybediyor

2014 yerel seçimlerde İzmir’de Menderes, ödemiş, Selçuk, Kemalpaşa, Kınık ve Torbalı ilçelerinde AK Parti, Aliağa ve Kiraz ilçelerinde ise MHP kazandı. CHP İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinde 16 ilçeyi kaybedebilir. Peki 2019 yerel seçimlerinde CHP İzmir’de hangi ilçeyi kaybedebilir.

CHP’nin 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir’de kaybetmesi beklenen belediyeler şunlar:

Bayırdır

Bergama

Buca

Karabağlar

Menemen

Tire

Kaybetmesi kuvvetle muhtemel ilçeler ise:

Bayraklı ve Gaziemir

Bayırdır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti 35.2

MHP % 23

HDP % 3.6

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34

AK Parti % 31

MHP % 30

Buca 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 37

MHP % 12

HDP % 4

Karabağlar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 42

AK Parti % 38

MHP % 10

HDP % 4

Menemen 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 32

MHP % 14

HDP % 7

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 37

MHP % 8

HDP % 4

Gaziemir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 34

MHP % 11

HDP % 4

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