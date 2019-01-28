0553 313 94 23

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti

Kılıç:- "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır"

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:35
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, inandığı değerler adına İzmir seçmenine ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk gereği partideki PM üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra da inancımı ve irademi hiç baskıya yenik düşürmeden bütün enerjimi partimin başarısı için harcayacağımı ifade ediyor, 'martın sonu bahardır' diyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:35
  1. CHP
  2. İstifa
  3. Parti meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti
    1. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan..
    2. Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları..
    3. Bakan Akar açıkladı: Sayı 650'ye..
    4. Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta yapılacak
    5. Saadet'in Denizli adayı Süleyman..
    6. Ogier, sezona Monte Carlo zaferiyle..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. HDP'den flaş açıklama! O illerde aday..
    9. 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl..
    10. Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK..
    11. Gökçek'ten Selvi'ye çok sert sözler:..
    12. İş Bankası ve n11.com, online..
    13. HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel..
    14. Yiyen vazgeçemiyor! Yemek için fırında..
    15. Mardin'de 21 kilogram plastik..
    16. Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları..
    17. Afrika Uluslar Kupası'na ramazan..
    18. Küçük Emine'nin intiharının altından..
    19. Devletin aracıyla ormanda alkol alan..
    20. Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Reyes,..
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."