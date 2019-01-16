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CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplanacak. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe adayları olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? CHP Karşıyaka belediye başkan adayı kim, ne zaman açıklanacak?

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplanacak. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe adayları olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? CHP Karşıyaka belediye başkan adayı kim, ne zaman açıklanacak?

CHP İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile resmi olarak, HDP ile de gayri resmi olarak ittifak yapacak olan CHP’de belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. CHP’nin en yetkili organlarından Parti Meclisi, daha önce çok sayıda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. 16 Ocak’ta bir kez daha toplanacak olan CHP PM’sinde aralarında İzmir belediye başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda il ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanacak. Gözler CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayına çevrilmiş durumda. 

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İzmir belediye başkan adayı son dakika belli olduğu haberi geldi. Eski CHP milletvekili Barış YarkadaşCHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. CHP İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı bugün Parti Meclisi tarafından açıklanması bekleniyor.

CHP İzmir Karşıyaka belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri

Karşıyaka: Ali Engin, Cihan Türsen, Taha Okan, İsfahan Naki, Serdar Yavaşoğlu, Turabi Değerli

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Karşıyaka belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 70

AK Parti % 18

MHP % 6

HDP % 1 

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019
  5. chp izmir karşıyaka belediye başkan adayları 2019
  6. chp izmir karşıkaya belediye başkan adayı

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