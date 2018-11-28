CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir adayları 2019

CHP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soru sorulmaya devam ederken, CHP Parti Meclisi 6 Aralık’ta toplanıp CHP belediye başkan adayları 2019 listesini açıklayacak. Ancak CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacağı konusunda da belirsizlik devam ediyor. CHP İzmir’de Tunç Soyer ve Tuncay Özkan gibi isimler adaylığı için geçse de Aziz Kocaoğlu faktörünü de yabana atmıyor CHP yönetimi. Son günlerde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında Haluk Koç’un da ismi geçiyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusunun yanında CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları kim olacak soruları da sorulmakta. CHP İzmir için her iki sorunun cevabı halen net değil. CHP'nin İzmir adaylarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama da gelmedi.

CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri

Aliağa: Özcan Durmaz, Barış Eroğlu, Erol Güngör, Remzi Özcan, Osman Murat, Ümit Devran, Ulviye Öztürk, Zeki Küçükakyüz

Balçova: Banu Gençkan, Hüseyin Çorlu, Yusuf Kurt, Ergin Akman

Bayındır: Ufuk Sesli, Ali Sahit Erişen

Bayraklı: Hatice Tatlı, Serdar Sandal, Murat Haluk Öncel, Hasan Karabağ, Songül Gök, Pınar Susmuş, Gamze Gül Çamur, Ahmet Doğan, Cemal Kerim Mehmethanoğlu, Vahap Yılmaz, Cindi Canpolat, Kerim Özer

Bergama: Salih Özçiftçi, Hasan Hüseyin Kuşçu, Akın Yasa

Beydağ: Feridun Yılmazlar, Vasfi Şentürk

Bornova: Olgun Atilla, Bülent Çetinkaya, Okan Karlıdağ, Ethem İnal, Hatice Zeybek, Efkan Muhtar, Ender Kırmızı, Volkan Bakkallar, Ali Sözer, Buket Mertoğlu Gürpınar, Onur Koçanalı, Nusret Doğan Albayrak, Mustafa İduğ, Coşkun Çiftlik,

Buca: Levent Piriştina, Ercan Tatı, Suat Nezir, Aysun Önal Uyar, Erkut Tamay, Zeki Karaoğlu, İsmail Bekiroğlu, Levent Bendeş, Barış Özreçber, Hasan Nebi, Remzi Akdemir

Çeşme: Ekrem Oran, Onur Saatli, Gülseli Saatli, Hakan Dolakay, Nükhet Akyıldız, Hakkı Berksu, Nilüfer Etkin, Mehmet Görgün, Nedim Gümüş

Çiğli: Hasan Arslan, Cemal Doğan, Umut Barış Ballıkaya, Kemal Yıldız, Gürbüz Bal, Semra Aksu, İbrahim Büyükgöl, Behçet Köymen

Dikili: Mustafa Tosun, İsmail Hakkı Şener, Adil Kırgöz, Uğur Özcan, Rıza Gök, Saygın İkiz, İsmail Canpolat, Haydar Eren, Ali Asker Koç, Gazi Akıncı, Gökmen Ulu

Foça: Günal Biçer, Fatih Gürbüz, Gökalp Müstecaplıoğlu, Osman Yurtseven, Saniye Bora Fıçı, Gülderen Özafacan Zeğerek, Gürol Türkmentepe

Gaziemir: Halil İbrahim Şenol, Abdurrahim Nursoy, Muzaffer Kapı, Bülent Zenginobuz, Yüksel Demirsoy

Güzelbahçe: Mustafa İnce, Alpay Kandemir, Uğur Yelekli, Nilay Kökkılınç, Sibel Parmaksız, Hüseyin Vatansever

Karabağlar: Muhittin Selvitopu, Mehmet Şakir Başak, Heval Savaş Kaya, Polat Manduz, Fahri Elmas, Sıtkı Kürüm, Kadir Sinan, Yusuf Boydaş

Karaburun: Bülent Çumçum, Celal Benlioğlu, Serdar Yasa, Hamdi Yavuz, Dinçer Özlüoğlu, İlkay Girgin Erdoğan, Bülent Gültekin, Yaşar Datlı, Cem Balkan, Hüseyin Oğuz

Karşıyaka: Ali Engin, Cihan Türsen, Taha Okan, İsfahan Naki, Serdar Yavaşoğlu, Turabi Değerli

Kemalpaşa: Bülent Oray, Rıdvan Karakayalı, Metin Aras, Sibel Bezci, Vedat Uğur, Muharrem Bayraktar, Ünsal Atmaca, Ahmet Cemil Balyeli, Talat Özışık, Ahmet Özken, Ahmet Palandöken

Kınık: Ahmet Özkan, Ahmet İnanlar, Murat Tosun, Ferruh Bodur

Kiraz: Salim Özkarakaş,

Konak: Sema Pekdaş, Birgül Değirmenci, Mehmet Türkbay, Murat Erginci, Safiye Zengin, Hüseyin Saygılı, Sedat Uzunbay, Hakan Tartan, Muhsin Kurt

Menderes: Ahmet Pala, Haydar Topa, Mustafa Öztürk, Mehmet Gürbüz, İbrahim Kara, Erdinç Özdalak, Salih Çiftçi, Zerrin Ak, Mustafa Kayalar

Menemen: Tahir Şahin, Serdar Aksoy, Ömer Güney, Ali Kemal Elitaş

Narlıdere: Celal Yıldız, Hakan Kılıç, Önder Demirdöğen, Ezgi Deniz Urunga, Devrim Kırlangıç

Ödemiş: Mehmet Eriş, Bekir Keskin, Remzi Boyacıoğlu, Mustafa Aydın, Cumhur Şener

Seferihisar: İsmail Yetişkin, Türker Çınar, Mehmet Tuğral, Ahmet Güney, Cengiz Ertekin, Mehmet Şenel, Özen Şenyiğit, Sefer Topçu, Armağan Abacıoğlu

Selçuk: Sevcan Yörük, Filiz Şengel, Vefa Ülgür, Emir Cömert, Hasan Uysal, Mehmet Kuzu, Metin Çıtak

Tire: Hakan Şenoyar, Burak Alp Ersen, Ali Doğu, Yücel Özen

Torbalı: İsmail Uygur, Övünç Demir, Hakkı Güney, Yıldırım Baytekin

Urla: Sibel Uyar, Nurşen Balcı, Bahri Yalaz, İbrahim Burak Oğuz, Murat Gül, Bülent Onat, Bülent İlhan, Kemal Ay, Şehrazat Mercan, Hakan Yiğit, Zeynep Altınok