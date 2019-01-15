CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 son dakika açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir belediye başkan adayının kim olacağı aylardır konuşuluyordu. CHP, Parti Meclisi 16 Ocak Çarşamba günü toplanacak. PM’de CHP İzmir belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. Son dakika haberlerine göre CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli oldu. Peki CHP İzmir belediye başkan adayları 2019 kim oldu? CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi açıklandı mı? İşte CHP İzmir belediye başkan adayları son dakika son durum haberleri….

CHP İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile resmi olarak, HDP ile de gayri resmi olarak ittifak yapacak olan CHP’de belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. CHP’nin en yetkili organlarından Parti Meclisi, daha önce çok sayıda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. 16 Ocak’ta bir kez daha toplanacak olan CHP PM’sinde aralarında İzmir belediye başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda il ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanacak. Gözler CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayına çevrilmiş durumda.

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İzmir belediye başkan adayı son dakika belli olduğu haberi geldi. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, şöyle konuştu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, dün gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı. İstanbul ve İzmir adayları ilk kez konuşuldu. İstanbul ve İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı. Bu aday da Sayın Genel Başkan'ın 2014'ten beri kafasında olan, aslında 2014'te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu'nun FETÖ'cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar'da görevine devam eden Tunç Soyer"