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CHP Buca belediye başkan adayı 2019

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan CHP İzmir Buca belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı CHP Buca belediye başkan adayı kim oldu? soru merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplanacak. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe adayları olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? CHP Karşıyaka belediye başkan adayı kim, ne zaman açıklanacak?

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:19
CHP Buca belediye başkan adayı 2019

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan CHP İzmir Buca belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı CHP Buca belediye başkan adayı kim oldu? soru merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplanacak. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe adayları olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? CHP Karşıyaka belediye başkan adayı kim, ne zaman açıklanacak?

CHP İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile resmi olarak, HDP ile de gayri resmi olarak ittifak yapacak olan CHP’de belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. CHP’nin en yetkili organlarından Parti Meclisi, daha önce çok sayıda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. 16 Ocak’ta bir kez daha toplanacak olan CHP PM’sinde aralarında İzmir belediye başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda il ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanacak. Gözler CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayına çevrilmiş durumda. 

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İzmir belediye başkan adayı son dakika belli olduğu haberi geldi. Eski CHP milletvekili Barış YarkadaşCHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. CHP İzmir Buca belediye başkan adayıParti Meclisi tarafından açıklanması bekleniyor.

CHP Buca belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri

Buca: Levent Piriştina, Ercan Tatı, Suat Nezir, Aysun Önal Uyar, Erkut Tamay, Zeki Karaoğlu, İsmail Bekiroğlu, Levent Bendeş, Barış Özreçber, Hasan Nebi, Remzi Akdemir 

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Buca belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 43

AK Parti % 37

MHP % 12

HDP % 4

Karşıyaka belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 70

AK Parti % 18

MHP % 6

HDP % 1 

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:19
  1. İzmir
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