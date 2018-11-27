CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Yaklaşan 2019 yerel seçimler için vatandaşlar siyasi partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. En çok da merak edilen 2019 CHP belediye başkan adayları oldu. CHP İzmir belediye başkan adayı kim olacak? CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim? İşte CHP İzmir belediye başkan adayı..

CHP seçmeni CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusunun cevabını halen bulmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi kalesi olarak bilinen İzmir’de her zaman olduğu gibi 2019 yere seçimlerde kazanmak istiyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında bulunmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine CHP İzmir adayı

kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde yeniden ittifak yapmak için anlaştı. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapacağı illerin başında İzmir geliyor. MHP destekli AK Parti izmir belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. CHP İzmir belediye başkan adayları 2019ne zaman açıklanacak?

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, İzmir’de kimi gösterecek merak konusu olurken, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ismi ön planda olsa da, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi'nin açıklanmasından sonra CHP kanadında ise Alaattin Yüksel’in CHP İzmir belediye başkan aday adaylığında bulunması CHP İzmir belediye başkan adayı Alaattin Yüksel mi sorusu sorulmaya başlandı. CHP İzmir eski il bakanı ve CHP eski milletvekili de olan Alaattin Yüksel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı sorularını da beraberinde getirdi.

Tunç Soyer kimdir?

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” alanında yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve rejisör asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra ,5 yıl boyunca turizm sektöründe görev yaptı. Aralarında Özdere Sultan Otel ve Gümüldür Denizatı Otel’in bulunduğu 7 tesisin genel müdürlüğünü yürütürken, kurduğu aile şirketiyle bir turizm yatırımı yapmaya karar verdi. 1991 yılında Sığacık’ta Teos (Fransız)Tatil Köyü’nü işletmeye açtı ve 9 yıl boyunca yönetti.2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’na katıldı ve AB Eğitim programlarından “COMENIUS” üzerine bir tez yazdı. Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporu, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Piriştina’ya sundu. Başkanın teklifi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yaptı.

İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. 20 milyon Avroluk bir bütçenin kullanıldığı 3 yıllık adaylık sürecinde, uluslararası kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve bakanlıklarla olan ilişkilerini geliştirdi. Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bademler İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. Tunç Soyer, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.





Alaattin Yüksel kimdir?

Alaattin Yüksel, 25 Aralık 1950’de Manisa Alaşehir’de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Emine'dir. 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İktisadi İşletme Bölümünü bitirdi. Otomotiv, sigorta ve dayanıksız tüketim sektörlerinde faaliyet yürüten kendi işletmelerinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Öğrenciliği döneminde 68 Hareketi içinde yer aldı ve 1972’de CHP’ye kaydolarak aktif siyasete girdi. CHP Salihli Gençlik Kollarında ve İlçe Yönetim Kurulunda görev yaparak 1977’de Manisa İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. 1980 darbesiyle sona eren bu görevinin ardından 1989 yılında Salihli Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.1995’te CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği, 1999’da ise İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

2001 ve 2003 yıllarında, iki dönem üst üste CHP İzmir İl Başkanlığını kazanarak görevini yürüttü. 2002 Genel Seçimlerinde İzmir’deki 26 milletvekilliğinden 16’sını kazanırken, 2004 yerel seçimlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dâhil olmak üzere merkezdeki 10 belediye başkanlığından 8’ini kazandı.

22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Kurultayda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda da yer alarak, önce Yerel Yönetimlerden daha sonra Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekilli seçildi. Alaattin Yüksel evli ve 3 çocuk babasıdır.

İzmir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aziz Kocaoğlu % 49.6

AK Parti adayı Binali Yıldırım % 35.9

MHP adayı Murat Taşer % 8

İzmir 24 Haziran seçim sonuçları

CHP % 41.3

AK Parti 28,7

HDP % 11.5

İYİ Parti 10.9

MHP % 6,3

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi