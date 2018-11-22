CHP İzmir belediye başkan adayı kim? CHP İzmir belediye başkan adayları 2019

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Yaklaşan 2019 yerel seçimler için vatandaşlar siyasi partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. En çok da merak edilen 2019 CHP belediye başkan adayları oldu. CHP İzmir belediye başkan adayı kim olacak? CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim? İşte CHP İzmir belediye başkan adayı..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi kalesi olarak bilinen İzmir’de her zaman olduğu gibi 2019 yere seçimlerde kazanmak istiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine CHP İzmir belediye başkan adayı kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde yeniden ittifak yapmak için anlaştı. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapacağı illerin başında İzmir geliyor. MHP destekli AK Parti izmir belediye başkan adayı CHP nin kalesi İzmir’de başarılı olacağını bilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, İzmir’de daha güçlü bir aday göstermek istiyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ismi gündemde. Peki Tunç Soyer kimdir?

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” alanında yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve rejisör asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra ,5 yıl boyunca turizm sektöründe görev yaptı. Aralarında Özdere Sultan Otel ve Gümüldür Denizatı Otel’in bulunduğu 7 tesisin genel müdürlüğünü yürütürken, kurduğu aile şirketiyle bir turizm yatırımı yapmaya karar verdi. 1991 yılında Sığacık’ta Teos (Fransız)Tatil Köyü’nü işletmeye açtı ve 9 yıl boyunca yönetti.2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’na katıldı ve AB Eğitim programlarından “COMENIUS” üzerine bir tez yazdı. Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporu, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Piriştina’ya sundu. Başkanın teklifi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yaptı.

İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. 20 milyon Avroluk bir bütçenin kullanıldığı 3 yıllık adaylık sürecinde, uluslararası kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve bakanlıklarla olan ilişkilerini geliştirdi. Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bademler İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. Tunç Soyer, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

İzmir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aziz Kocaoğlu % 49.6

AK Parti adayı Binali Yıldırım % 35.9

MHP adayı Murat Taşer % 8

İzmir 24 Haziran seçim sonuçları

CHP % 41.3

AK Parti 28,7

HDP % 11.5

İYİ Parti 10.9

MHP % 6,3