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CHP fena karıştı! Muharrem İnce kurultay çağrısı yapacak

CHP’nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozuyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:20
CHP fena karıştı! Muharrem İnce kurultay çağrısı yapacak

Muharrem İnce’nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere “Kurultay için imzaları toplayın” diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, “ “Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes” dedi.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 07:20
  1. Kılıçdaroğlu
  2. kurultay
  3. İnce
  4. CHP

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN10 sa önce
    ... TEZCAN İSTEMİYORUZ SİZİ VARMI ARKADAŞ VARMI.İSTEMİYORUZ SİZİ.TEZCANIDA K.KILICDAROGLUNUDA İSTEMİYORUZ.ULAN NE MELEM ŞEYSİNİZ GİDİN YA...MUHARREM İNCE DAHA İYİ SİZDEN.Bİ GİDİN YAAAA
  • kayıkayı9 sa önce
    bizde chpkk yı hiç ama hiç istemiyoruz.yok olun gidin terörist seviciler siziiiiiii.
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