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CHP, İYİ Parti’yi fena oyuna getirdi! Kazanma ihtimali yok

Her seçim döneminde kendisine koltuk değneği parti arayan CHP, 31 Mart seçimlerinde 49 ilde ittifak yapacağını açıkladığı İYİ Parti’ye kazanma ihtimali bulunan hiçbir ili vermedi. Mevcut belediye başkanını aday gösterdiği Mersin’de bile İYİ Parti’ye destek vermek yerine kendi adayını çıkaran altı ok, kendi yönetiminde olan illerin de hiçbirini İYİ Parti’ye bırakmadı.

27 Ocak 2019 Pazar 07:09
CHP, İYİ Parti’yi fena oyuna getirdi! Kazanma ihtimali yok

31 Mart'ta partiler arasındaki ittifaklar netleşti. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı karşılıklı jestlere sahne olurken, CHP'nin ittifaktan ne anladığı ise İYİ Parti ile işbirliğinde ortaya çıktı.

İki parti, aylar süren görüşmelerin ardından önceki gün mutabakata vardıklarını açıkladı. CHP ve İYİ Parti 49 ilde işbirliği yapma kararı aldı. 30 büyükşehirden 22'sinde işbirliği yapacak, 8 büyükşehirde de ayrı ayrı adaylarla yarışa girecek. Büyükşehirler dışında kalan 52 ilden 27'sinde de işbirliği kararı alındı. CHP'nin, İYİ Parti'ye bıraktığı kentlerin kazanma ihtimali düşük olan illerin olması dikkati çekti. CHP, kendi yönetiminde olan illerin hiçbirini İYİ Parti'ye vermedi.

Cumhur ittifakı'nın gerisinde kaldı

Pazarlık sürecinde İYİ Parti, özellikle MHP'nin elinde olan belediyeleri istedi. Görüşmeler sonucu MHP'nin elinde olan belediyelerden Manisa, Osmaniye ve Isparta İYİ Parti'ye bırakıldı. Adana'da ise CHP'nin adayının desteklenmesi kararı alındı. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Manisa'da Cumhur İttifakı'nın oy oranı 51,7 iken Millet İttifakı 39,9 oranında oy aldı. Bu oy oranlarına göre, Manisa'da İYİ Parti'nin beldeyiyi alma ihtimali yok.

Destekle bile kazanma ihtimali yok

İYİ Parti'ye bırakılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise AK Parti yönetiminde. Cumhur İttifakı 24 Haziran'da Balıkesir'de yüzde 49 oy aldı. Millet İttifakı'nın bu ildeki oy oranı ise yüzde 46,1'de kaldı. Pazarlık sürecinde en büyük krizlerden biri de Gaziantep'te yaşandı. CHP'nin eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ı aday gösterme planı İYİ Parti'den veto yiyince bu il de İYİ Parti'ye bırakıldı. Ancak, CHP ve İYİ Parti'nin ildeki oy oranı sadece yüzde 21,8. Bu ilin de CHP desteği ile İYİ Parti yönetimine geçmesi çok düşük bir ihtimal.

Mersin'de kendi adayını çıkardı

İYİ Parti'ye bırakılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise CHP'nin, daha önce açıkladığı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i geri çekmesi bekleniyor. MHP'nin elinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'den aday gösterilen Kocamaz, Mersin'de güçlü olarak değerlerlendiriliyordu. Ancak, İYİ Parti'nin tek güçlü olduğu gösterilen Mersin'de bile CHP, İYİ Parti'ye destek vermeyerek kendi adayını çıkardı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 07:09
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. Kocaeli
  4. Mersin
  5. Isparta
  6. Gaziantep
  7. Balıkesir
  8. Adana
  9. chp
  10. ittifak
  11. iyi parti
  12. Meral Akşener
  13. Kemal Kılıçdaroğlu
  14. cumhur ittifakı
  15. millet ittifakı

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