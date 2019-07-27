CHP-İYİ Parti tahriki sonuç verdi... İstanbul Fatih'te provokasyon!
İstanbul Fatih'te ÖZGÜR-DER ve MAZLUMDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği mensubu gruba, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları atan bir grup saldırıda bulundu.27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:12
İstanbul Saraçhane Parkı'nda Suriyeli mülteciler için açıklama yapan ÖZGÜR-DER ve MAZLUMDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği mensubu gruba, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları atan bir grup , açıklamaya müdahale ederek provokasyonda bulundular.
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