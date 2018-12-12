3 büyükşehirde sorun çıktı! CHP-İYİ Parti ittifakı sonlanabilir

CHP ile İYİ Parti arasındaki devam eden işbirliği görüşmelerinde Ankara, Antalya ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinde yaşanan düğümün aşılmasına yönelik iki parti tarafından alternatif önerilerin gündeme getirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den Ankara adayı olma teklifinin kabul görmediği belirtilirken, tıkanıklığın aşılmaması durumunda işbirliği görüşmelerinin sonlanabileceği ifade ediliyor.



Cumhuriyet'in haberine göre, iki parti arasındaki görüşme trafiğinin özellikle geçen haftadan bu yana arttığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın hemen hemen her gün bir araya geldiği vurgulanıyor. İki partinin işbirliği konusunda uzlaşıya varması durumunda konunun PM'ye getirilmesi de bekleniyor. Görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle CHP'de bu hafta sonu yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı da 24 Aralık'a ertelendi.

Büyükşehirlerle sınırlı

CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin kapsamının şimdilik yalnızca büyükşehirlerle sınırlı olduğu ifade ediliyor. İki partinin işbirliği yapması hedeflenen büyükşehir sayısının ise yaklaşık 10 olduğu, karşılıklı iyi niyet adımlarının atılması durumunda bu sayının daha da artabileceği dile getiriliyor. CHP kaynakları gelinen aşamada herhangi bir il belediyesi üzerine görüşme yapılmadığını ifade ediyor. CHP'nin yönetiminde olduğu 6 büyükşehir belediyesine yönelik herhangi bir işbirliği görüşmesinin de masada olmadığı belirtiliyor.

Ankara, Antalya ve Balıkesir muamması

CHP ile İYİ Parti arasında yaklaşık bir aydır yürütülen görüşmelerde bir ilerleme sağlanmasına karşın özellikle üç büyükşehir belediyesinde yaşanan tıkanıklık giderilemedi. Bu kapsamda görüşmelerin Ankara, Antalya ve Balıkesir'de düğümlendiği, tarafların söz konusu üç büyükşehir belediyesi için sürekli olarak alternatif yöntemleri masaya getirdiği belirtiliyor.

Yavaş İYİ Parti'yi kabul etmedi

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak Ankara'dan aday gösterilmesinin gündeme geldiği, ancak Yavaş'ın bunu reddederek CHP'den aday olmayı talep ettiği belirtildi. Yavaş'ın önceki gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin CHP'den aday olması durumunda yaklaşık 5 puan daha fazla oy aldığına ilişkin bir anketi gösterdiği ifade edildi. Buna karşın Yavaş'ın CHP'den aday gösterilmesi yönündeki teklifin kabul görmediği kaydedildi.

Öne çıkan aday desteklenecek

Görüşmelerde işbirliği zemininin oluşması için aranan temel hedefin Türkiye'nin içinde bulunduğu buhranın aşılması olduğu dile getiriliyor. Bu kapsamda iki partinin bir araya gelerek işbirliği yapılması hedeflenen büyükşehir belediyelerinde gösterilecek adayın kamuoyunda öne çıkan partinin adayı olması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

İttifak sonlanabilir

CHP kaynakları, gelinen aşamada iki partinin görüşmesinde yaşanan düğümün çözülmemesi durumunda işbirliği arayışının bitebileceği değerlendirmesi de yapıyor. İki parti arasındaki düğümün çözülmesi durumunda işbirliğinin kamuoyuna duyurulmasının hemen olabileceği ifade ediliyor. CHP kaynakları kesin bir takvim vermese de görüşmelerin bu hafta içerisinde bitmesinin beklendiği dile getiriliyor.

Sızdırmalar rahatsız etti

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir aydır devam eden görüşmelere yönelik sızdırılan bilgilerin CHP örgütlerinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadan pek çok il ve büyükşehirin isminin gündeme gelmesinin ilgili il örgütünde rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bülent Kuşoğlu'nun da İYİ Parti'den Ankara adayı olacağı iddiasının da asla söz konusu olmadığı belirtildi. CHP kaynakları, "Partimizin bir genel başkan yardımcısının başka bir partiden aday olması söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı. Yavaş'ın teklifinin kabul görmemesi nedeniyle Ankara düğümünün sürdüğü ifade edildi.