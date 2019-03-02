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Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı var?

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'da seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala Mansur Yavaş 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp mal varlığını açıkladı. 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan Yavaş'ın, 240 bin TL nakit parası olduğunu beyan etti. Peki Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı var?

02 Mart 2019 Cumartesi 12:24
Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı var?

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'da seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan Yavaş'ın, 240 bin TL nakit parası olduğunu beyan etti. Peki Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı var?

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıkladı. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer aldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:31
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