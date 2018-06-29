CHP itiraz etti, Malatya'da Erdoğan'ın oyu yükseldi

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 24 Haziran'daki seçimin ardından 16 ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bu illerden 7'sinde başvurular reddedilirken, bazı illerde oylar yeniden sayıldı.

DÜZCE'DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Düzce'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıktı. Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alındı.

Değişen oy sayılarının ardından AK Parti'nin 2, MHP'nin 1 olan milletvekili sayıları aynı kaldı.

AK Parti İl Başkanlığının, daha önce de itiraz edilen fakat ilçe seçim kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için yaptığı itiraza ilişkin İl Seçim Kurulunun değerlendirmesinin sürdüğü bildirildi.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Düzce'de, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

BARTIN

Bartın'da merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de AK Parti ilçe başkanlıkları, milletvekili seçimlerinde geçersiz kabul edilen 5 bin 700 oyun yeniden gözden geçirilmesi için önceki gün itirazda bulundu. İtirazların kabulü üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.

AK Parti ilçe başkanlıkları, 26 sandıkta sayılan geçersiz oyların parti lehine bir değişikliğe sebep olmaması üzerine seçim kurullarındaki parti temsilcileriyle istişare yaptı. Yapılan istişare sonucu AK Parti ilçe başkanlıkları, seçim kurullarına yaptığı itirazı geri çekme kararı aldı. Merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı da partinin itirazdan vazgeçme kararı talebini onayladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bartın'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

İTİRAZLARIN REDDEDİLDİĞİ YERLER

Aydın, Mersin, Hakkari, Edirne, Niğde, Balıkesir ve Burdur'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi.

Aydın'da MHP ve HDP'nin Efeler İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraza ilişkin değerlendirme sonuçlandı. Partilerin itirazlarını değerlendiren seçim kurulu itirazları reddetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, kentte AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

Mersin'de de CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi ilçe seçim kurullarınca reddedildi. Mersin'de kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 4, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP ise ikişer milletvekili çıkarmıştı.

Hakkari'de AK Parti ve HDP'nin, oyların yeniden sayılmasına ilişkin seçim sonuçlarına yönelik itirazları reddedildi.

Edirne'de CHP'nin seçim sonuçlarına yönelik itirazını ilçe seçim kurulu reddetti. CHP İl Başkanlığı tarafından ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilen dilekçelerde, geçersiz oyların yeniden sayılması istenmişti.

Niğde'de MHP İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz da ilçe seçim kurulunca reddedildi. Kurul, MHP'nin Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı ve oyların mühürsüz torbalarda taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebini, 1'e karşı 6 oyla reddetti. Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

Balıkesir'de MHP 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Kaban'ın Karesi ve Altıeylül merkez ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazı reddedildi. Milletvekili seçimlerinde Balıkesir'de AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili kazanmıştı.

Burdur'da İYİ Parti'nin geçersiz sayılan oylara ilişkin itirazını seçim kurulları reddetti. Burdur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

GEDİZ'DEKİ YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın "204" olması gereken oy sayısının tutanağa sehven "sıfır" olarak yazıldığını belirterek, bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına "sıfır" olarak girilen oyun "204" olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.

HATAY, MUŞ VE MUĞLA'DA OYLAR YENİDEN SAYILDI

Hatay'da MHP'nin 15 ilçedeki geçersiz oylarla ilgili itirazı kabul edildi. 15 ilçede geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına başlandı.

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.

Muş'ta AK Parti İl Başkanlığının itirazı kabul edildi. İl genelindeki milletvekilliği seçimi sonuçlarında hata olduğu gerekçesiyle yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından, oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Oyların sayımı sürüyor.

Muğla'da ise AK Parti'nin 13 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuruda 6 ilçe için itiraz kabul edildi. İtirazın kabul edildiği ilçelerde oylar tekrar sayılmaya başlandı. İki ilçe için yapılan itiraz reddedilirken, 5 ilçe hakkındaki itiraz değerlendiriliyor.

OSMANİYE'DE İTİRAZI YSK DEĞERLENDİRECEK

Osmaniye'de İYİ Parti, yurt dışından gelen oyların tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Dilekçe, yurt dışı oylarıyla ilgili olduğu için İl Seçim Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.

Kentte kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ve MHP birer milletvekili çıkarmıştı.

MALATYA'DA ERDOĞAN'IN OYU ARTTI, İNCE'NİN OYU AZALDI

CHP tarafından Malatya'nın Battalgazi ve Pütürge ilçelerindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına yapılan itiraz kabul edildi. Yapılan incelemede belirlenen rakamsal hatalar düzeltildi.

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ve hataların düzeltilmesinin ardından cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 709 artarak 330 bin 301'e çıktı, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oyu ise 52 azalarak, 109 bin 476'ya geriledi.

İtirazlar sonucu İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın 10 bin 504, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun 5 bin 481, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı belirlendi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'nin 258 bin 166, CHP'nin 80 bin 20, MHP'nin 78 bin 401, HDP'nin 32 bin 65, İYİ Parti'nin 20 bin 456, Saadet Partisi'nin 7 bin 288, HÜDA PAR'ın bin 619, Vatan Partisi'nin ise 671 oy aldığı tespit edildi.

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

ELAZIĞ

MHP Elazığ'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP İl Başkanı Semih Işıksever, AK Parti'nin yurt dışındaki oyların partilere dağılımından sonra 328 oy farkla Elazığ'dan dördüncü milletvekilini çıkardığını belirterek, bu nedenle MHP olarak seçim sonucuna itiraz ettiklerini aktardı.

Elazığ'dan AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

İTİRAZLARA İLİŞKİN TAKVİM

YSK'nin belirlediği takvime göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar, 26 Haziran günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına yapıldı.

İtirazların ilçe seçim kurullarınca 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor. İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 29 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar ise il seçim kurullarınca 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 4 Temmuz'a kadar YSK’ye itiraz edilebilecek. Aynı gün saat saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak YSK, kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak.