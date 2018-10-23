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AYM, olay çıkaran vekillere verilecek cezayı iptal etti

AYM, Meclis'te olay çıkaran vekillere verilecek para cezasını iptal etti. İptal kararını CHP istemişti.

23 Ekim 2018 Salı 09:24
AYM, olay çıkaran vekillere verilecek cezayı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Meclis'te kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekiline para cezası verilmesini öngören İçtüzük değişikliğini iptal etti.

Buna göre disiplin cezası alan vekillerin maaşından kesinti yapılamayacak.

Üçte ikisi kesiliyordu 

TBMM İçtüzüğünde geçen yıl değişiklik yapıldı. Disiplin cezalarına para cezası da eklendi. Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan ya da kınama cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilmeye başlandı.

CHP iptal edilmesini istedi

CHP, "disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti" şeklinde değiştirilen İçtüzük hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM cezayı sonlandırdı 

Başvuruyu esastan görüşen yüksek mahkeme kararını verdi. 4’e karşı 11 oyla alınan kararla, Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezasına çarptırılan milletvekillerinin maaş ve yolluklarında kesinti yapılmasına dair hüküm iptal edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:24
  1. chp
  2. hdp
  3. meclis

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