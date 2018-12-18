CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı Gürsel Tekin mi olacak?

CHP, Parti Meclisi'nin son dakika kararına göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mahsur Yavaş ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Ekrem İmamoğlu'nun CHP İBB adayı olarak açıklanmasından sonra partisinin İBB adayı olmak isteyen Gürsel Tekin nereden aday gösterilecek sonuları sorulmaya başlandı. CHP Kadıköy belediye başkan adayı kim 2019? Gürsel Tekin CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı mı olacak?

CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yapma kararı aldıktan sonra İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayıp CHP'nin adayını destekleyecek olmasından dolayı CHP İstanbul Büyükşehir ve CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı merek ediliyordu. CHP'nin son Parti Meclisi toplantısında hem İstanbul hem de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olurken, CHP'nin Ankara adayı ise Mansur Yavaş oldu.

CHP Kadıköy belediye başkan adayı Gürsel Tekin mi?

İsmi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için geçen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in nereden aday olacağı merak ediliyordu.Gürsel Tekin'in Kadıköy belediye başkan adaylığı için isminin kulislerde konuşulmaya başlandığı öğrenildi.

İstanbul İBB seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 4

Avcılar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti 40

MHP % 9

Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

Beylikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 39

MHP % 4

Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Fatih belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 48

CHP % 31

MHP % 7

Kağıthane belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 29

MHP % 7

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 61

SP % 14

HDP % 11

Tuzla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

Adalar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 42

Bağcılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

Bayrampaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 39

Beyoğlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 35

Esenler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

CHP % 15

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

Kartal belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 42

Ümraniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

Arnavutköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 22

HDP % 11

Bahçelievler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 35

MHP % 6

Beşiktaş belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 76

AK Parti % 16

Büyükçekmece belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 44

Esenyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 10

Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 72

AK Parti % 20