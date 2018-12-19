CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu iddia edildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Sarıyer belediye başkan adayı, CHP Esenyurt belediye başkan adayı, CHP Kadıköy belediye başkan adayı son durum.19 Aralık 2018 Çarşamba 20:00
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu iddia edildi. CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Sarıyer belediye başkan adayı, CHP Esenyurt belediye başkan adayı, CHP Kadıköy belediye başkan adayı son durum.
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? Son dakika haberlerine göre CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Gelecek Gündem adlı sitenin iddiasına göre, CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tamam. İddiaya göre, CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu, CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç, CHP Kadıköy belediye başkan adayı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Esenyurt belediye başkan adayı Gürsel Tekin olduğu söyleniyor.
CHP İstanbul adaylarının bazıları:
Adalar Erdem Gül
Bakırköy Dr. Bülent Kerimoğlu
Çatalca Cem Kara
Silivri Özcan Işıklar
Büyükçekmece Hasan Akgün
Şişli Mustafa Sarıgül
Kartal Altınok Öz
Sarıyer Şükrü Genç
Kadıköy Canan Kaftancıoğlu
Esenyurt Gürsel Tekin
Küçükçekmece Burçin Baykal
YORUM YAZ