CHP belediye başkan adayları 2019 listesi merakla beklenirken, 2019 yerel seçimlerde CHP bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak CHP İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere büyükşehirler belediye başkan adayları ne zaman açıklanacağı merak konusu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ismi olacağı söyleniyor. Peki CHP İstanbul belediye başkan adayları kimler? CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler yer alacak?

Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler, 24 Haziran seçimlerinden sandıktan vatandaşın tokadını yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hayati öneme sahip. CHP yerel seçimlerde de diğer seçimlerde olduğu gibi sandıktan yenilgiyle çıkması durumunda koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğu artık olmayacak. CHP'nin yerel seçimlerde 24 Haziran sonuçlarına benzer sonuçlar almamak için başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP her ne kadar kamuoyunun önünde HDP ile ittifak olmadığını söylese de HDP yöneticilerinden gelen üst üste CHP ile ittifak yaparız açıklaması CHP-HDP ittifakını bir kez daha gösler önüne seriyor. CHP'nin özellikle de İstanbul'da HDP ile ittifak yapacağa benziyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu artık biliniyor. Ancak CHP'de ne İBB adayı ne de İstanbul ilçe belediye başkan adayları resmi olarak açıklanmış değil. CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. CHP İstanbul belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz belediye başkan aday isimlerini buradan takip edebilirsiniz.

CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir adayları 2019

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45.0

CHP % 36.6

MHP % 7.4

HDP % 5.0

SP % 3,3

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

Bakırköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 68.7

AK Parti % 22.0

MHP % 5.3

HDP % 2,0

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi

CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019