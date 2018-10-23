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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan (İBB) adayı açıklandı

Türkiye 31 Mart 2019'da belediye seçimlerine gidiyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirleri kazanmak siyasi partilerin en büyük istekleri. CHP'nin İstanbul'da kimi aday çıkaracağı merak konusu olurken, Muharrem İnce'nin İBB adayı olur mu soruları da soruluyordu. Muharrem İnce, İBB adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki CHP'nin İBB adayı kim? Muharrem İnce CHP İstanbul adayı mı olacak?

23 Ekim 2018 Salı 10:38
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan (İBB) adayı açıklandı

Türkiye 31 Mart 2019'da belediye seçimlerine gidiyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirleri kazanmak siyasi partilerin en büyük istekleri. CHP'nin İstanbul'da kimi aday çıkaracağı merak konusu olurken, Muharrem İnce'nin İBB adayı olur mu soruları da soruluyordu. Muharrem İnce, İBB adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki CHP'nin İBB adayı kim? Muharrem İnce CHP İstanbul adayı mı olacak?

24 Haziran seçimleri sonrasında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölgeye konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, kendisinin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağı bir daha ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. İnce bu kez de "İstanbul'da bir ön seçim yapılırsa ve ön seçimde de çıkarsa İBB adaylığı için varım"dedi.

"İstanbul adaylığı için varım"

Bir gazeteye konuşan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı. İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi: "Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:38
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