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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

24 Haziran seçimlerinden büyük bir yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, yerel seçimlerde bir önceki seçimin yenilgisini unutturmak istiyor. MHP’nin İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklaması AK Parti’nin işine yaracak gibi. Ancak CHP İstanbul’u AK Parti’den almak istiyor. CHP’nin İBB aday adayları açıklandı. CHP’de İBB için kıyasıya yarış var.

16 Ekim 2018 Salı 14:23
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

Yerel seçim kampanyasını geçen hafta başlatan CHP'de, ilk adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, gelecek hafta yapılacak. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, yerel seçimlerde 24 Haziran seçimin yenilgisini unutturmak istiyor. MHP’nin İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklaması olası AK Parti MHP ittifakında AK Parti’nin İBB’yi kazanmak için elini güçlendiriyor. Ancak CHP İstanbul’u AK Parti’den almak istiyor. Bunun için terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapacağı konuşuluyor. Bu arada CHP’de İBB koltuğu için adaylar birbirleriyle yarışıyor. 

CHP'nin yerel seçimler aday adayları belli olmaya başlandı. İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" demişti. Peki CHP yerel seçimlerde İBB için kimi aday gösterecek? 

CHP'de bugün kadar netleşen aday bulunmasa da çok sayıda isim, aday olabilmek için çalışmalarına başladı. En büyük mücadelenin yaşandığı İstanbul'da Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay gibi isimlerin çalışma yaptığı, ancak son sözü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söyleyeceği belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun HDP'den de oy alabilecek farklı bir isim üzerinde yoğunlaştığı kulislere yansıdı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:23
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin
  3. Akif Hamzaçebi
  4. Engin Altay

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  • hercaihercai1 sa önce
    FISILDAMAYIN...
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