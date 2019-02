CHPİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu: “Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır”

CHPİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’deki parti içi tartışmalara değinerek, “Bu benim tarihi sorumluluğumdur. Keyif yapacak olsaydım burada konuşma yapmazdım. Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen ‘İstanbul Kent Anayasası Forumu’na katıldı. Forumda konuşan İmamoğlu, “Tamamen yerel yönetim konusuna inanarak talip olarak siyasete adım atmış birisiyim. Çünkü yerelde çok şeyin değişeceğine ve hayata çok değerler katabileceğine inanan birisiydim. Önce kendi lokasyonundan şikayet eden biri olarak düzeltmek için sürece dahil oldum. Belediyecilik ve insanlarla diyalog inanılmaz eğitiyor. Yerel yönetim belediye, Türkiye’nin ve hatta 21. yüzyılın en önemli yönetim birimi. Yani yerelde yönetim anlayışı değişmez, kuralları koyulmaz ve oluşmazsa o ülkenin geleceğiyle ve bekasıyla oynayabilir. Yerelde bir sağlamlık varsa, demokrasi varsa, insanlar hücrelere sahip çıkma düzeni oluşturuyorsa o ülkede hiç kimse toplumla oynayamaz ve düzenini bozamaz. O bakımdan yerel yönetimde devrime muhtaç bir dönemdeyiz. Ben bunu kendi sürecimde 1,5 yıl önce yeni nesil belediyecilik diye bir takım kavramlar ortaya koymaya çalıştık. 21. yüzyılda yerel yönetim anlayışı diye ilaveler yapmaya çalıştık, üzerine herkes bir şey söyleyebilir ama böyle bir tanıma muhtacız” dedi.

“Ne yazık ki kent gelecekleri adına bu ülkede bir çalışma yok”

Kent anayasasının önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin fakiri, yoksulu, öyle bir yoksulluk yaşıyor ki, her mahallesine, her sokağına girdiğimizde gördüğümüz zaman girdiğimiz manzara nasıl bir şey oluşturmuşlar. Bu şehirler Türkiye’yi çok büyük sıkıntıya götürür, onun için anayasası yazılmalı. Biz tabii ilk adaylık açıklamasında İstanbul ittifakı ve kent anayasası diye iki kavram ortaya koyduğumuzda hemen birileri ‘Vay anayasa’ deyip işi başka yerlere sürüklemeye çalıştılar. Biz bu ülkenin bir tane anayasası olduğunu bilen insanlarız. Bahsettiğimiz şey değişmez kurallardan bahsediyoruz. Her gelenin sağını solunu çekiştirip, şehrin anlamsız ve tanımsız hale dönüştürmemesi konusunda kalıcı temel kurallar olmasından bahsediyoruz. Şehrin geleceğinin zihinlere yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Ne yazık ki kent gelecekleri adına da bu ülkede bir çalışma yok. Kent anayasası onu sağlayacak, onun temel adımını atacak. Daha sonrasında şehirlerin vizyonları üzerine konuşulacak” diye konuştu.

“Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır”

CHP içindeki tartışmalara ilişkin de Ekrem İmamoğlu, “Bu seçim sürecinde hepimizin yapması gereken işler var. Ama bizim bu kente olan sorumluluğumuz gerçekten tarihi bir an olan 31 Mart’tan önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kadar önemli diye anlattığımız bir süreçte belirle sebepler ya da kaygılarla ayrışmayı kendine siyasi refleks olarak gören insanların oturup derin düşüncelerle ne yapıyorum demesi lazım. Ayrışma zamanı değildir, herkesi akıllı olmaya, bu ülkenin geleceğine dair ben mutlulukla doğru iş yapmalıyım demeye davet ediyorum. Benim aklım daha iyi, ben daha iyi yapardım olabilir, en iyisini ben biliyorum olabilir. Hiç kimse mükemmel değildir, herkes hata yapabilir. Ama şu süreçteki tartışma ve konuşmalar bunun üzerine olmamalıdır. Ben bu süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak tanımlamıyorum. Dolayısıyla mevzuya sadece CHP penceresinden bakmıyorum. Sahada ben bunu hissediyorum. Gönüller bize destek olsun dediğimde binlerce insan telefon ve mail ile destek verip katılıyorsa halk bunun farkında. Elbette örgütler de bunun farkında olacaktır. Ama ben kendisini önemli siyasi figür olarak görenleri aynaya bakıp düşünmeye ve aldıkları ya da alacakları kararları gözden geçirmeye mutlaka davet ediyorum. Toplumun, partilerin, bu ülkeyi düşünenlerin hafızası, günün sonunda alınan travmalardan sonra bunları asla unutmaz. Bu benim tarihi sorumluluğumdur. Keyif yapacak olsaydım burada konuşma yapmazdım. Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır” diye konuştu.

Foruma İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.