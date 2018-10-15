CHP Eyüp belediye başkan aday adayları açıklandı 2019

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul aday adayları belli olmaya başladı. Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Eyüp'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Eyüpsultan belediye başkan aday adayları…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Eyüp'de aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte o isimler: Ferzan Özer ve Fazıl Afacan, Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz.

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

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CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı