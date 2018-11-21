CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
CHP 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHPbelediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. CHP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçimlerde CHP İstanbul belediye başkan adayı kimi gösterecek? CHP İBB adayı 201921 Kasım 2018 Çarşamba 20:05
CHP 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. CHP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçimlerde CHP İstanbul belediye başkan adayı kimi gösterecek? CHP İBB adayı 2019
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacak isimler CHP Parti Meclisi tarafından belirlendi. CHP Parti Meclisi şimdiye kadar 252 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyu ile paylaştı. 2019 CHP belediye başkan adayları listesine göre, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı milletvekili Ahmet Akın oldu. CHP Yalova belediye başkan adayı Sefa Salma, CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Ortun, CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu, CHP Batman belediye başkan adayı Enver Erdem, CHP Uşak belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu, CHP Bingöl belediye başkan adayı ise Vahdettin Uzunkaya oldu. CHP Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Yenimahalle’de ise Fethi Yaşar’ı yeniden aday gösterecek.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
CHP İstanbul belediye başkan adayının kim olacağı merak konusu olurken, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce’nin ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in CHP İBB adaylığı konusunda ismi geçiyor. Ancak CHP’nin 2019 yerel seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayının CHP Beylikdüzü belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olacağı artık kesin gibi. Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş’ın istifa etmesinden sonra CHP’nin İBB adayı olarak gösterilmiş ve AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal karşısında başarılı olamamıştı.
CHP belediye başkan aday isimleri | 2019 CHP belediye başkan adayları listesi
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Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu, 1970 senesinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden mezun olan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında yüksek lisans yaptı.
1992 senesinde aile şirketinde iş hayatına atıalrak bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009 senesinde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde Yerel Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Ekrem İmamoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.
2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları
AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9
CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1
HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8
MHP adayı Rasim Acar % 4
24 Haziran 2018 İstanbul genel seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.00
Muharrem İnce: Yüzde 36.89
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.23
Meral Akşener: Yüzde 4.76
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.94
Doğu Perinçek: Yüzde 0.18
İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: Yüzde 50.68
Millet İttifakı: Yüzde 36.34
AK Parti: Yüzde 42.41
CHP: Yüzde 26.71
HDP: Yüzde 12.52
MHP: Yüzde 8.27
İYİ Parti: Yüzde 8.11
SP: Yüzde 1.52
24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri
Ravza Kavakcı Kan
Emine Sare Aydın Yılmaz
Aziz Babuşçu
Nevzat Şatıroğlu
Rümeysa Kadak
Markar Esayan
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri
Kadri Enis Berberoğlu
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gökan Zeybek
Nazır Cihangir İslam
Derya Şentürk
Turan Hançerli
HDP İstanbul milletvekilleri
Mustafa Avcı
Sema Uçar
MHP İstanbul milletvekilleri
Feti Yıldız
Edip Semih Yalçın
İYİ Parti İstanbul milletvekilleri
Abdul Ahat Andican
Özcan Pehlivanoğlu
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