CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019

CHP 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. CHP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçimlerde CHP İstanbul belediye başkan adayı kimi gösterecek? CHP İBB adayı 2019

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacak isimler CHP Parti Meclisi tarafından belirlendi. CHP Parti Meclisi şimdiye kadar 252 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyu ile paylaştı. 2019 CHP belediye başkan adayları listesine göre, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı milletvekili Ahmet Akın oldu. CHP Yalova belediye başkan adayı Sefa Salma, CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Ortun, CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu, CHP Batman belediye başkan adayı Enver Erdem, CHP Uşak belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu, CHP Bingöl belediye başkan adayı ise Vahdettin Uzunkaya oldu. CHP Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Yenimahalle’de ise Fethi Yaşar’ı yeniden aday gösterecek.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul belediye başkan adayının kim olacağı merak konusu olurken, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce’nin ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in CHP İBB adaylığı konusunda ismi geçiyor. Ancak CHP’nin 2019 yerel seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayının CHP Beylikdüzü belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olacağı artık kesin gibi. Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş’ın istifa etmesinden sonra CHP’nin İBB adayı olarak gösterilmiş ve AK Parti’nin adayı Mevlüt Uysal karşısında başarılı olamamıştı.

CHP belediye başkan aday isimleri | 2019 CHP belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu MHP yerel seçim aday listesi 2019

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Ekrem İmamoğlu, 1970 senesinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden mezun olan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında yüksek lisans yaptı.

1992 senesinde aile şirketinde iş hayatına atıalrak bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009 senesinde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde Yerel Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Ekrem İmamoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

24 Haziran 2018 İstanbul genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.00

Muharrem İnce: Yüzde 36.89

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.23

Meral Akşener: Yüzde 4.76

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.94

Doğu Perinçek: Yüzde 0.18

İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 50.68

Millet İttifakı: Yüzde 36.34

AK Parti: Yüzde 42.41

CHP: Yüzde 26.71

HDP: Yüzde 12.52

MHP: Yüzde 8.27

İYİ Parti: Yüzde 8.11

SP: Yüzde 1.52

24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri

Numan Kurtulmuş

Berat Albayrak

Süleyman Soylu

Mehmet Muş

Nurettin Canikli

Fatma Betül Sayan Kaya

Akif Çağatay Kılıç

Mustafa Ataş

Volkan Bozkır

Mehmet Doğan Kubat

Erol Kaya

Abdullah Güler

Tülay Kaynarca

Vedat Demiröz

Hasan Turan

Halis Dalkılıç

Ravza Kavakcı Kan

Serap Yaşar

Emine Sare Aydın Yılmaz

Osman Boyraz

Aziz Babuşçu

Nevzat Şatıroğlu

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Zafer Sırakaya

Mihrimah Belma Satır

Canan Kalsın

Rümeysa Kadak

Ahmet Berat Çonkar

Ahmet Hamdi Çamlı

Ahmet Mücahit Arınç

Hulusi Şentürk

Markar Esayan

Mustafa Yeneroğlu

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Mustafa Demir

Erkan Kandemir

Eyüp Özsoy

İffet Polat

Şamil Ayrım

Serkan Bayram

İbrahim Yasin Kırıcı

Alev Dedegil

24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri

Engin Altay

Kadri Enis Berberoğlu

İbrahim Özden Kaboğlu

Erdoğan Toprak

Aykut Erdoğdu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Mehmet Bekaroğlu

Ahmet Ünal Çeviköz

Gamze Akkuş İlgezdi

Zeynel Emre

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Onursal Adıgüzel

Sibel Özdemir

Yüksel Mansur Kılınç

Fethi Açıkel

Özgür Karabat

Yunus Emre

Gürsel Tekin

Turan Aydoğan

Gökan Zeybek

İlhan Kesici

Emine Gülizar Emecan

Ali Şeker

Oğuz Kaan Salıcı

Nazır Cihangir İslam

Derya Şentürk

Mahmut Tanal

Turan Hançerli

HDP İstanbul milletvekilleri

Ahmet Şık

Pervin Buldan

Oya Ersoy

Musa Piroğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Hüda Kaya

Erkan Baş

Ali Kenanoğlu

Mustafa Avcı

Erol Katırcıoğlu

Sema Uçar

MHP İstanbul milletvekilleri

Feti Yıldız

Edip Semih Yalçın

Celal Adan

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Cemal Çetin

Arzu Erdem

İYİ Parti İstanbul milletvekilleri

Hayrettin Nuhoğlu

Ümit Özdağ

Abdul Ahat Andican

Ahmet Çelik

Mehmet Fatih Şeker

Ümit Beyaz

Yavuz Ağıralioğlu

Özcan Pehlivanoğlu