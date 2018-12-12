0553 313 94 23

CHP İstanbul Ankara İzmir belediye başkan adayları 2019 son dakika gelişmesi

Koptu kopacak derken CHP ve İYİ Parti cephesinden anlaşma haberi geldi. Meral Akşener, Ankara ısrarından vaz geçinde pazarlık masasından uzlaşma çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları CHP'den olacak, buna karşılık Balıkesir ve Denizli'de İYİ Parti aday çıkaracak. Peki CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları kim olacak? CHP İstanbul belediye başkan adayı, Ankara CHP belediye başkan adayı, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim son dakika.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:54
CHP İstanbul Ankara İzmir belediye başkan adayları 2019 son dakika gelişmesi

Koptu kopacak derken CHP ve İYİ Parti cephesinden anlaşma haberi geldi. Meral Akşener, Ankara ısrarından vaz geçinde pazarlık masasından uzlaşma çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları CHP'den olacak, buna karşılık Balıkesir ve Denizli'de İYİ Parti aday çıkaracak. Peki CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları kim olacak? CHP İstanbul belediye başkan adayı, Ankara CHP belediye başkan adayı, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim son dakika.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için saat 20.00'de bir araya gelecek. Görüşme öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Ankara adayı Yansur Yavaş olacağı söyleniyor.

CHP Balıkesir'de adayını geri çekti

Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir’de Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekecek. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde dün, iplerin kopma noktasına geldiği öğrenilmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'den Koray Aydın ile Cihan Paçacı ittifakla ilgili görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP heyeti, İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaşma sağladı.  

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. chp istanbul belediye başkan adayı 2019
  8. chp ankara büyükşehir beledeyi başkan adayı son dakika
  9. chp izmir büyükşehir belediye başkan adayı
  10. chp iyi parti istanbul adayı
  11. chp iyi parti ankara adayı
  12. chp iyi parti izmir adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davası
    1. Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davası
    2. Erwin Koeman 3 dakika konuştu!..
    3. Boru hattına yıldırım düştü! Petrol..
    4. "Teröristlerin eğitilmesi kabul..
    5. Soma'da bir madende kaya düştü! 11..
    6. Üzüntüden kör olabilirsiniz!
    7. INTERPOL, Karadavi'nin ismini kırmızı..
    8. Emniyet Müdürü Verdi'nin katil zanlısı..
    9. Jandarma Genel Komutanlığı davasında..
    10. Hulisi Akar'dan flaş açıklama: İzin..
    11. Aile danışmanı Dr. Erkut Erdoğan Aile..
    12. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    13. Ertuğrul'dan İlbilge'ye tokat gibi..
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Akar: "Fırat'ın doğusu dahil,..
    16. Liverpool'da Matip'in köprücük kemiği..
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    18. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    19. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden..
    20. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!