CHP İstanbul Ankara İzmir belediye başkan adayları 2019 son dakika gelişmesi

Koptu kopacak derken CHP ve İYİ Parti cephesinden anlaşma haberi geldi. Meral Akşener, Ankara ısrarından vaz geçinde pazarlık masasından uzlaşma çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları CHP'den olacak, buna karşılık Balıkesir ve Denizli'de İYİ Parti aday çıkaracak. Peki CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları kim olacak? CHP İstanbul belediye başkan adayı, Ankara CHP belediye başkan adayı, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim son dakika.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için saat 20.00'de bir araya gelecek. Görüşme öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Ankara adayı Yansur Yavaş olacağı söyleniyor.

CHP Balıkesir'de adayını geri çekti

Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir’de Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekecek. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde dün, iplerin kopma noktasına geldiği öğrenilmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'den Koray Aydın ile Cihan Paçacı ittifakla ilgili görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP heyeti, İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaşma sağladı.