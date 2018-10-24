CHP Isparta belediye başkan adayları belli oldu | Gönen Yenişardademli Senirkent adayları

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Isparta belediye başkan adayları kim? CHP Isparta Yenişarbademli belediye başkan adayı kim oldu? Isparta CHP Gönen belediye başkan adayı kim oldu? CHP Isparta Senirkent’de belediye başkan adayı kimi gösterdi?

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