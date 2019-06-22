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"CHP, işçilerin hangi sendikaya üye olacağına karışmamıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi:- "CHP, tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine asla karışmamıştır ve bundan sonra da karışmayacaktır"- "Hak-İş'in başlatmış olduğu yürüyüş, işten çıkarılan işçilerle ilgili olmayan taleplerin konuşulduğu bir sürece dönüştürülmüştür. Bütün bu nedenlerle, tüm iyi niyetimize ve yoğun çabamıza rağmen bu süreç, maalesef çözüme ulaşamamıştır"

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:27
"CHP, işçilerin hangi sendikaya üye olacağına karışmamıştır"

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine karışmadığı ve bundan sonra da karışmayacağı ifade edildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş İstanbul Temsilciliği ziyaretinde, Bolu Belediyesinden işten çıkarıldığı belirtilen işçilerle ilgili konunun gündeme geldiği ve Hak-İş yetkililerine, hiçbir çalışanın siyasi tercihleri ya da farklı düşüncelerinden dolayı işten çıkarılamayacağı, işçilerin hangi siyasi partiye mensup olursa olsun yasalarla koruma altına alınmış haklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların takip edileceğinin söylendiği belirtildi.

Bu ziyaretin ardından, iki tarafın da konunun çözümünü sağlamaya yönelik görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirilen açıklamada, ancak Hak-İş ile çeşitli nedenlerden ötürü nihai bir sonuca varılamadığı ve işçilerin Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başladığı anımsatıldı.

Hak-İş'in, 19 işçinin Bolu Belediyesindeki işlerine geri dönmesi talebinin, Belediye Başkanı Tanju Özcan; Çanakkale Bayramiç Belediyesinden çıkarılan 7 işçinin işlerine dönmesi talebinin de Bayramiç Belediyesi tarafından kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Böylece Hak-İş'in işten çıkarılan işçilerle ilgili hakim talepleri belediyelerimiz tarafından çözüme ulaştırılmıştır. Ancak Hak-İş yetkilileri yapılan son görüşmede daha önce dile getirmedikleri farklı taleplerde bulunmuşlardır. Hak-İş'ten istifa eden işçilerin tekrar Hak-İş'e döndürülmesi talebi olmuştur. Diğer bir talep ise devam eden toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasıdır."

Bu görüşmede, işçilerin Hak-İş'e dönüşüyle ilgili bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olamayacağının Hak-İş yetkililerine iletildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphesiz ki bir sendikanın, kendi bünyesinden istifa eden işçilerin sendikaya geri dönmesi için bir siyasi partiden talepte bulunması, işçilerin örgütlenme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü konularında sendika yetkilileri ile anlayışımız uyuşmamaktadır. CHP, tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine asla karışmamıştır ve bundan sonra da karışmayacaktır."

Hak-İş tarafından işçi haklarına aykırı niteliğe sahip yeni taleplerin şart olarak teklif edilmesinin, işçilerin sorununu çözmekten uzaklığı ortaya koyduğu öne sürülen açıklamada, "Bu davranış, Hak-İş'in üyelerinin var olan sorunlarını çözmek yerine, İstanbul seçimleri öncesinde, destekledikleri siyasetin kurgulamaya çalıştığı algı operasyonuna katkı sağlamayı tercih ettiği kanaatini oluşturmuştur. Böylece, Hak-İş'in başlatmış olduğu yürüyüş, işten çıkarılan işçilerle ilgili olmayan taleplerin konuşulduğu bir sürece dönüştürülmüştür. Bütün bu nedenlerle, tüm iyi niyetimize ve yoğun çabamıza rağmen, bu süreç, maalesef çözüme ulaşamamıştır." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:27
  1. CHP
  2. işçi

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