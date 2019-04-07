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Seçim 2019 Sayfası

CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası! İstanbul ve Ankara’da büyük bölüşme başladı

31 Mart seçimlerine kolkola giren 3 benzemez parti CHP, İP ve HDP arasında seçimden sonra koltuk kapma kavgası başladı. CHP’nin kazandığı büyükşehirlerde yetki krizinin çıktığı öğrenildi. İyi Parti ve HDP, belediye bünyesindeki bazı şirket ve kurumların yetkisini isterken CHP listelerinden belediye meclislerine seçilen üyelerine de geri dönün çağrısı yapıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 12:17
CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası! İstanbul ve Ankara’da büyük bölüşme başladı

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Türk demokrasi tarihinin 'en şaibeli seçimi' olarak  kayda geçen 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken ortaya çıkan siyasi tablo tartışılmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da sandıklara şaibe karıştırıldığının ortaya çıkmasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrilmişken kazanılan belediyelerde Millet İttifakı açısından iç hesaplaşma süreci başladı.

HDP desteğin karşılığını istiyor

CHP ve İyi Parti 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ‘Millet İttifakı’ çatısı altında girerken Kandil’in siyasi uzantısı HDP büyük şehirlerde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek verdi. Batıda aday göstermeyen HDP, büyükşehirlerde CHP ve İP’in bileşenlerini oluşturduğu Millet İttifakı’nın adaylarını destekledi.

İnkar edilen ittifakı  HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağı yönündeki konuşması net bir şekilde ortaya koymuştu. Temelli "Mansur Yavaş bilecek ki eğer seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir" demişti.

Hezimetin faturasını CHP’ye kestiler

Ancak CHP ile ittifak yapan İyi Parti ve HDP seçimden başarısızlıkla ayrıldı. Doğu ve Güneydoğu’da sandığa gömülen HDP, terör baronlarından gelen talimatla yönetim değişikliğine gitme kararı aldı. Hiç bir il belediyesini kazanamayarak büyük bir hezimete uğrayan İyi Parti'de ise istifalar başladı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Seçim sonrası iç karışıklıkların başladığı Millet İttifakı’nın bileşenleri olan HDP ve İP durumu kurtarmak içinse hesabı CHP’ye kesti. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre İYİ Parti ve HDP kendisini seçimin kazananı ilan eden Kemal Kııçdaroğlu’dan ittifak için verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. İP ve HDP yönetimi  CHP listelerinde belediye meclis üyeliklerine seçilen partililerini mevcut partiden istifa ederek eski partilerine dönmelerini talep etti.

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun teşkilatlara gönderdiği genelgede diğer siyasi partilerden seçime giren ve kazanan adayların mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek İYİ Parti'ye dönmeleri istendi.

Belediyelerde ‘yetki’ tartışması başladı

Millet İttifakı’nın tarafları arasında meclis üyelikleri üzerinden başlayan ‘alış veriş’ süreci kazanılan belediyelerdeki bazı kurumlarda yetki devir tartışması ile devam ediyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı  HDP, CHP adaylarını desteklediği İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’nin kazandığı belediyelere ait kurum ve şirketlere kendi belirledikleri isimlerin getirilmesini ve belediye başkan yardımcılıklarına partilerinden bir ismin atanmasını istiyor.

İstanbul’da sonuç henüz kesinleşmemişken İP ve HDP’nin büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren İSPARK, İGDAŞ, KÜLTÜR A.Ş, OTOBÜS A.Ş, İSTTELKOM A.Ş gibi kurumlara kendi belirledikleri isimlerin getirilmesi konusunda CHP ile masaya oturduğu ileri sürüldü.

Ankara’yı HDP yönetecek!

Ankara’da ise Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İddialara göre seçim sonuçlarının netlik kazanmasının ardından CHP ve HDP arasında liste krizi yaşanmaya başladı. HDP ve İP’in Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ANFA GÜVENLİK,  BELKA, BUGSAŞ, PORTAŞ gibi şirketlerin yönetimini istediği de iddialar arasında. Ayrıca belediye meclis üyelerinin de istifa ederek partilerine dönemelerinin talep edildiği belirtiliyor. Bu durumda CHP kontenjanından meclis üyesi seçilen HDP’liler Ankara’nın yönetiminde söz sahibi olacak.

31 Mart seçimi öncesinde Mansur Yavaş’ın seçilmesi halinde 25 bin işçinin işine son verileceği, yerlerine  ise HDP’li ve sol örgütlere mensup kişilerin göreve getirileceği ileri sürülmüştü. Bir televizyon programında açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer "20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız" diyerek söz konusu iddiaları doğrulamıştı. Ankara’nın CHP tarafından kazanılmasının ardından HDP’nin verilen sözlerin tutularak kendi belirledikleri isimlerin işe alınması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan bu iddialar "İstanbul ve Ankara terör örgütlerine mi teslim ediliyor?" yorumlarına neden oldu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:17
  1. İzmir
  2. 31 Mart yerel seçimleri
  3. İstanbul
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  5. Mansur Yavaş
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. CHP
  8. HDP
  9. İYİ Parti
  10. millet ittifakı

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