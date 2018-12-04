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CHP, İP ve HDP arasında 'kardeş' kavgası... Birbirlerini sahtekarlıkla suçladılar!

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde ittifak kurmaya çalışan ama çıkar hesabının içinden bir türlü çıkamayan CHP, İyi Parti ve HDP'liler birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmeye başladı.

04 Aralık 2018 Salı 08:26
CHP, İP ve HDP arasında 'kardeş' kavgası... Birbirlerini sahtekarlıkla suçladılar!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen HDP-CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi arasında yerel seçimler içinde iş birliği söz konusu.

CHP ve İP'e ağır suçlamalar

Ancak şu sıralar Meclis'te HDP ile İyi Parti ve CHP arasında bazı tartışmalar yaşanıyor. Taraflar birbirleri hakkında sert eleştiriler yapıyor.

Son olarak İyi Parti ve CHP'li isimler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve HDP'nin tüm konularda çekimser kaldığının görüldüğü tabloya HDP'den büyük tepki geldi.

"İttifaktan anladığınız sahte evrak ittifakı mıydı"

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li Ayhan Bilgen konuyla ilgili partisi adına şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşamdan beri kamuoyunda, sosyal medyada paylaşılan bir liste var. Belge demek imkansız ama bu liste üzerinden hangi partinin Meclis'te hangi gündemde nasıl davrandığına dair tamamen baştan sona yalan ve uydurma beyanlar paylaşılıyor. Eğer birileri ittifaktan sahte evrak ittifakı anlıyorsa bizim söylecek sözümüz yok."

Sosyal medyada CHP ve İyi Partililerin paylaştığı ve sahte olduğu iddia edilen tablo:

HDP'nin doğrusu bu deyip paylaştığı tablo:

 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 08:26
  1. CHP
  2. HDP
  3. İyi parti
  4. ittifak

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