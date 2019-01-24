CHP-İP ittifakında flaş gelişme! Yarın kritik gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak son rötuşları yapmak amacıyla bir araya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 25 Ocak Cuma saat 11.30’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacak. İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından, Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.

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