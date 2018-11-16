CHP ile İYİ Parti’nin ittifak yapacağı 14 büyükşehir hangileri?

CHP ve İYİ Parti 2019 yerel seçimler için son dakika ittifak kararı aldığı öğrenildi. CHP 31 Mart 2019 yerel seçimler için 250 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başka olmak üzere büyükşehirlerde kimi aday göstereceği merak konusu olurken, CHP ve İYİ Parti’nin 14 büyükşehirde ittifak yapacağı iddia edildi. Peki CHP ile İYİ Parti’nin ittifak yapacağı 14 büyükşehirler hangileri?

24 Haziran Millet İttifakı ile seçimlere giren CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yapmak için çalışmalara devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İki liderin görüşmelerinden sonra bazı büyük şehirlerde ittifak yapmak için çalışmaların yapılması için karar alındığı öğrenilmişti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın 14 büyükşehirde iş birliği yapılması için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapacağı 14 büyükşehirler

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın. Bu illerden Aydın, İzmir, Eskişehir'de mevcut büyükşehir belediyeleri CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bunlara ilave CHP, Balıkesir Büyükşehir adayı olarak milletvekili Ahmet Akın'ı aday olarak açıkladı. Bu durumda geriye 10 il kalıyor; bunlar üzerinde büyükşehir pazarlığının geçmesi bekleniyor.

CHP’de 250 il ve ilçenin belediye başkan adayları açıklandı

CHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin aday göstereceği belediye başkan adayları CHP PM toplantısında masaya yatırıldı. PM toplantısında 147 belediye başkan adayı belirlendi. CHP Yalova belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu