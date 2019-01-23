CHP ile İYİ Parti arasındaki kritik düğüm çözüldü! 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi CHP ile İYİ Parti görüşmelerinde Etimesgut düğümü çözüldü. Etimesgut’ta CHP’nin adayı desteklenecek.

CHP ile İYİ Parti görüşmelerinde Etimesgut üzerinde uzlaşma sağlandı. Etimesgut’ta CHP’nin adayı desteklenecek. Gerçek Gündem’in haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında oluşturulan "Millet İttifakı"nda Ankara’nın Etimesgut İlçesi için uzlaşma çıktı. Etimesgut ilçesinde CHP’nin belediye başkan adayı desteklenecek. Sorunlu ilçelerinden biriydi Ankara’nın Etimesgut ilçesi için hangi adayın destekleneceği henüz netleşmemişti. Parti kurmaylarının bir araya gelmesiyle sorun çözüldü ve CHP adayının desteklenmesi kararı çıktı.

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